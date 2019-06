El presidente del Málaga reaparece en su canal favorito de Twitter para lanzar uno de sus clásicos mensajes dirigido a los aficionados. Palabras grandes que muchas veces no se corresponden con los hechos pero que Abdullah Al-Thani acostumbra a lanzar en redes sociales, donde es habitual verle comunicarse directamente con seguidores blanquiazules.

"Lucharemos por el equipo y también por nuestros aficionados leales", redactó en inglés acompañando de numerosos hashtags citando un tuit de la cuenta @LaGradaInside donde se mostraba un emocionante vídeo del último partido de la temporada.

El jeque Al-Thani lleva bastante tiempo sin aparecer por Málaga a pesar de sus constantes mensajes de apoyo y cariño a la afición, a la que ni siquiera acompañó en el trascendental partido contra el Deportivo de La Coruña del play off. Reaccionó al día siguiente con un escueto tuit.

El 25 de junio también se dejó ver por su foro predilecto, cuando volvió a tirar de tuit para hacer una promesa: "Me disculpo con todos, pero volveremos a Primera División".

No son buenos tiempos para Al-Thani, una figura fundamental para entender los últimos lustros del Málaga. Lo deportivo no funciona y su crédito está bajo mínimos, habiendo alcanzado tanto él como su familia un estado en el que su presencia o no en el estadio resulta indiferente para la mayoría del público de La Rosaleda.

Lo peor de todo es la incertidumbre que siempre acecha al club de Martiricos desde que se produjo el conflicto con BlueBay por casi la mitad de sus acciones, un caso que sigue dando vueltas en los juzgados entre recursos y otras maniobras.