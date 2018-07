Juankar: "No hay ofertas por mí, tengo contrato hasta 2021"

Juankar volvió a jugar minutos después de que la pasada temporada se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en noviembre. El madrileño fue titular en la derrota del Málaga ante el Nottingham y tras el partido valoró su regreso, su continuidad, la labor del equipo...

"Tuvimos buenas sensaciones, sólo llevamos una semana de trabajo y ello tres, era un entrenamiento más, cogimos sensaciones. El equipo estuvo muy bien plantado, esos fallos nos costaron goles y hay que corregir. Tuvimos ocasiones y me voy muy contento. Para cómo ha estado el equipo el resultado puede hacer pensar que estuvimos fatal, pero no es así. Estuvimos muy bien y me voy tranquilo, queda muchísima pretemporada para mejorar", analizó el madrileño, que destacó el papel de los jóvenes: "Necesitamos cosas nuevas, gente fresca y con ganas y han estado bien. Es pronto para valorar. Ha sido una semana dura de entrenamiento, se notan las piernas duras".

Sobre su continuidad, se ha hablado de la posibilidad de que salga, Juankar deja claro que piensa seguir aunque el equipo esté en Segunda: "De momento no ha llegado ninguna oferta por mí, doy el 100% en cada entrenamiento y tengo contrato hasta 2021, así que mientras no pase lo contrario aquí voy a estar".

Acerca de su lesión y la recuperación, Juankar admitió que "tenía un poco de miedo a final de temporada pasada en el tema de apoyo, pero mejor ahora, he perdido el miedo y me encontré muy bien", señaló, al tiempo que destacó sobre Muñoz que "nos hacía falta que nos exigieran al máximo, que no protestemos y nos va a venir muy bien. Las pretemporadas siempre son duras. Este año vamos a jugar en Segunda por el mal trabajo en Primera. Hay que empezar de cero y no repetir errores".

Por último, sobre la afición dijo que "poco tengo que decir, ellos hablan por sí solos. La gente iba a estar, lo sabía, y va a ir más gente aún en Segunda que en Primera. La afición va a estar ahí y hay que devolverles el apoyo", remató.