El once del Málaga: de Roberto, Dioni y Avilés

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Alcoyano y el Málaga CF de esta jornada 25. Ha perdido a su pichichi por lesión, pero espera que eso suponga un paso al frente de Dioni Villalba. Sin Roberto, también gana relevancia el papel de Javier Avilés.

"Roberto es un jugador que era un proyecto y ahora es una realidad, no tenemos que ser victimistas, hay apoyarlo porque es una pequeña lesión y buscar soluciones, para eso está la plantilla. Me recuerda al año de las 18 fichas cuando Chavarría estaba que se salía y Caye jugaba en otra posición, Pablo se lesionó y se tuvo que poner de delantero centro. El rendimiento se marca dentro del campo", argumentaba Pellicer, aprovechando para recordar lo que se decía del máximo goleador del equipo en verano: "No soy médico, pero Roberto ha entrenado normal. Tuvo una sobrecarga el otro día y salió esa lesión. El que juega al ajedrez no se lesiona muscularmente. Roberto hace unos esfuerzos brutales, no hay que ser alarmistas o victimistas porque si no, no estamos preparados para grandes cosas. Es una oportunidad. Incluso pensábamos que podía ser suplente en este partido por el plan. En pretemporada muchos decían que no tenía gol, ahí está la hemeroteca. Se lo ha ganado él, la dirección deportiva por apostar y el cuerpo técnico por mejorarle. Pero se lo ha ganado él. Aunque no marque se le perdona porque aprieta como un animal. Lo que queremos es que esté tranquilo. Como Ramón. No hay que quejarse porque viene lo más duro y lo más bonito a la vez”.

También rompió una lanza en favor de Dioni: "A Dioni hay que dejarlo tranquilo. Tiene muchísima experiencia. Yo he hablado con él, pero no esta semana, hace tiempo, como con todos. Es un jugador de mucha experiencia y que ha marcado siempre y los va a seguir marcando. Al malagueño cuando está en su tierra se le mete una presión añadida. Cuando está en su casa y no juega parece que sea un mundo. Tenemos que calmarnos todos, va a marcar goles. Yo estoy muy contento con su rendimiento. En estos últimos partidos por el plan hemos pensado que podía ayudar de otra manera. También tenemos a Javi y Juan, aunque sea otro perfil, para ayudarnos en esa posición. Van a aparecer oportunidades para todos. Ante los problemas veo soluciones. Roberto nos estaba dando unas cosas y ahora otros nos darán otras".

Ante el Recreativo, Avilés fue titular pero por la banda. Quizás ahora le toque otra función. "Puede jugar en punta. Es cierto que buscábamos profundidad y es un delantero enmascarado en segunda línea y llega muy bien. Ya dijimos que nos iba a dar mucha polivalencia, ha venido para jugar por fuera y por ataque, que amenaza espacios desde dentro. Ayudará de inicio o durante el partido”.

Apuntaba el de Nules algo sobre el dibujo a emplear, que últimamente ha variado: "Está muy bien el tema de los esquemas, creo en los sistemas complejos en función de los jugadores. Tenemos varias estructuras para atacar y defender, este partido nos pide otras cosas, pero el ADN no va a cambiar, queremos ser protagonistas y que cuando hundimos al rival en su bloque bajo, ser verticales. Recuperar tras pérdida y el balón parado serán las claves del partido”.