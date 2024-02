Accionistas del Málaga CF se oponen a la prórroga del administrador judicial ante la jueza

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF ha mandado un nuevo escrito al juzgado de instrucción Nº 14 de Málaga para mostrar su disconformidad con la reciente prórroga que la jueza María de los Ángeles Ruiz González ha aprobado en relación a la continuidad por los próximos seis meses de José María Muñoz como administrador judicial del club de La Rosaleda y también de algunas de las sociedades vinculadas a la causa, como NAS Spain 2000, poseedora de casi el 97% de las acciones de la entidad.

"Que a la vista de lo acordado en la Providencia de 16.02.2024, esto es, la prórroga de la administración judicial desempañada por D. José María Muñoz Jiménez, esta parte pone de manifiesto su oposición a dicha medida, aunque no formulará recurso contra la misma por considerar que pudiera entorpecer el impulso del procedimiento en este momento. No obstante, desde ya se anuncia que se articularán los medios procesalesoportunos para el cese del referido administrador judicial", decía el texto presentado por la APA ante el juzgado.

Los accionistas minoritarios del Málaga llevan tiempo siendo una firme oposición a José María Muñoz, que ha cumplido cuatro años en sus horas más bajas desde que tomara las riendas de la entidad, a la que ha conducido fuera del fútbol profesional por primera vez en un cuarto de siglo.

El texto de la jueza

"Dada cuenta, estando próximo a expirar el periodo de la administración judicial de las entidades NAS FOOTBALL S.L, NASSIR ABDULLAH BINS AND SONS S.L, NAS SPAIN 2000 S.L. y MALAGA CLUB DE FUTBOL SAD, de conformidad con lo dispuesto en el auto de fecha 18 de agosto de 2023, queda automáticamente prorrogada por un periodo de 6 meses la administración judicial sobre aquellas entidades comenzando dicha prórroga el próximo día 19 de febrero de 2024, en la que seguirá desempeñándose por don José María Muñoz Jiménez", informó el pasado 16 de febrero a las partes la magistrada del juzgado de Instrucción Nº14 de Málaga.

El alcalde de Málaga

Mientras tanto, Francisco de la Torre hacía estas declaraciones de manera reciente: "El Málaga entre que la justicia es lenta en general y tiene la complicación de que tiene la vertiente internacional porque el jeque Al-Thani vive en Catar y el diálogo judicial es más complejo y difícil… una vez aclarado que la propiedad de NAS Spain es 51% de Al-Thani y el 49% de BlueBay, una vez clarificadas estas cosas porque el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación de Al-Thani, pues creo que está el camino abierto para que uno, se pueda producir la venta del capital de esos propietarios de la sociedad o se pueda hacer una ampliación de capital. Yo no soy abogado para opinar sobre el tema pero creo que es mucho más fácil porque no cabe duda ya de quién es el propietario de NAS Spain. Lo ha dicho el Supremo y no hay más discusión sobre ese tema y eso despeja a mi criterio un poco el tema de cara al futuro que siempre procuro tener en perspectiva, al margen del inmediato, donde me gusta que el Málaga gane cada partido y tenga el mejor resultado en la liga en la que está, que no es la que corresponde al club ni a la ciudad".