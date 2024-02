El Málaga recula y no parará la actividad en La Academia

El Málaga CF recula después del serio aviso que se ha llevado por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga por no estar al día en cuanto a los trámites necesarios para la actividad en la ciudad deportiva de Arraijanal. Tanto es así que el club de Martiricos había decidido detener cualquier tipo de movimiento en La Academia, a la que tampoco le estaba dando especial uso más allá de pequeños gestos para justificar una inauguración que visto lo visto fue apresurada. Se estrenó la primera fase y continúan las obras, pero no estaba al día en cuanto ciertos servicios y los equipos de la cantera han disfrutado de ella a cuentagotas. Horas después de que trascendiese la noticia de los problemas burocráticos relacionados y tras haber comunicado en primera instancia que no habría nadie entrenándose allí la próxima semana, da un paso atrás y avisa de que sí se seguirá usando desde el lunes 26 de febrero.

Según adelantó Viva Málaga y pudo contrastar este diario, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga remitió un escrito a la Fundación para ordenar el cese cautelar de su utilización después de que pasase el tiempo estipulado para la entrega de cierta documentación necesaria.

El Málaga contaba con un plazo que ha vencido, si bien en la entidad de Martiricos aseguraron a Málaga Hoy que el arquitecto, Salvador Cortés, habría aportado todo lo necesario el pasado día 14 de febrero. Aun así, también afirmaban que desde Urbanismo se les había recordado que cuentan con un plazo de diez días naturales para presentar lo requerido -según el club, ya lo tienen en su poder y está la espera de que se resuelve- y que durante este periodo sí podría continuar en uso La Academia. Primero fue que no y ahora es que sí, otro volantazo más de una entidad demasiado errática en sus decisiones.

Lo cierto es que durante estos meses (se inauguró a finales de noviembre), han sido muy limitado el uso de las instalaciones porque han tenido diversos problemas de servicios básicos que se han ido solventando en la medida de lo posible pero que siguen haciendo incómoda cualquier rutina en Arraijanal. Suele ser algún equipo al día de diversas categorías y secciones de filial hacia abajo y también el Genuine. El primer equipo ni se lo ha planteado.