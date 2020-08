El Frente Bokerón exige un esfuerzo a los "que han estado cobrando una millonada"

La peña más veterana del Málaga y parte fundamental de la grada de animación, el Frente Bokerón, ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a la plantilla. El colectivo se pone exigente con los futbolistas y les pide un esfuerzo a la hora de rebajar sus salarios de manera drástica, como ya les ha comunicado Manolo Gaspar, con el único fin de conseguir que el club sea viable económicamente y pueda competir.

El Frente Bokerón recuerda que "aquellos jugadores que han estado cobrando una millonada mientras se ha podido y nunca rechistaron, ellos mismos sabían que en otros clubes no iban a ganar ese dinero". Tras este potente inicio, la peña instó a los futbolistas a marcharse en caso de rechazar la propuesta del Málaga: "Si no se quieren adaptar a la nueva situación del club, esos jugadores no están aquí por amor al Málaga CF y sí por su dinero. Desde hoy mismo tienen las puertas abiertas para salir, que les vaya bien donde les paguen lo que piden".