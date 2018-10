La primera victoria es una realidad (2-1)

Cuatro jornadas son muchas sin marcar, más aún para un equipo como el Málaga Femenino que venía de dominar con mano de hierro en Segunda División. El cambio de categoría, con una notable diferencia entre la élite y el segundo escalón, lo han acusado las jugadoras de Antonio Contreras que afrontaban la quinta jornada de la Liga Iberdrola con la urgente necesidad de sumar los tres primeros puntos de la temporada. Y a fe que lo consiguieron en una gran victoria sobre el Espanyol (2-1).

Con una mañana que invitaba a quedarse en casa, el Málaga y el Espanyol saltaban a calentar sobre el césped del campo de la Federación con una intensa lluvia. Precisamente iba a producirse un cambio de intensidad entre la lluvia y el cuadro blanquiazul, que comenzó el partido como un tiro a la vez que la lluvia desapareció. Las de Antonio Contreras dominaron de principio a fin el partido, dejando al Espanyol casi sin ocasiones a lo largo de los 90 minutos.

Antonio Contreras confió, una jornada más, en el esquema con defensa de tres. Una muestra de que pese a la necesidad de puntuar, el técnico extremeño está convencido de que ese es el camino. Las ocasiones pronto comenzaron a llegar para las malaguistas, con un disparo lejano de Natalia que con muchos apuros desvío Mini a córner.

El Málaga comenzaba a vivir prácticamente en el campo del Espanyol, por lo que tarde o temprano; a tener de las numerosas ocasiones que comenzaba a acumular, el gol debía llegar. Existe una máxima en el fútbol que se cumplió en el campo de la Federación: la ley del ex. Esta ley asegura que cuando un jugador se enfrenta a su ex equipo, tiene un alto porcentaje de anotar gol. Dominika, una de las incorporaciones veraniegas de este renovado Málaga, militó la pasada campaña en el Espanyol y cumplió dicha ley. Con un disparo a media altura, al que no pudo llegar la guardameta del cuadro catalán. La eslovena de esta forma anotaba el primer gol del Málaga en su regreso a lo más alto del fútbol femenino español.

Con la presión de anotar ya eliminada, las de Antonio Contreras se soltaron aún más en ataque. No tardó en llegar el segundo tanto blanquiazul. María Ruiz, que realizó un sensacional encuentro, ponía el segundo en el marcador en el minuto 38 de partido.

El guion en la segunda mitad fue exactamente el mismo que en la primera, salvo los últimos cinco minutos en el que las catalanas se metieron en el partido con el tanto Eli. Con este triunfo, el Málaga Femenino suma cuatro puntos y comienza a respirar.