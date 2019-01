El pulso más largo (20:30)

El tiempo avanza y nos plantamos a finales de enero, arrancando la segunda vuelta de una Liga 1|2|3 que también se mueve impertérrita y no espera a nadie. Ahí está esa propiedad de carrera de fondo de la categoría, en la obligatoriedad de no caerse y saber cuándo dar el do de pecho. Mientras, solo queda sumar y no quedarse atrás. Pese a los altibajos, el Málaga aguanta el largo pulso entre los punteros y vuelve a los puestos de ascenso directo dos meses después tras vencer al Lugo. Está posicionado, como repite en su mantra Juan Ramón López Muñiz. Ahora visita el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife (20:30, LaLiga 1|2|3 TV), tierra que no pisaba desde hacía una década. Lo hace para ampliar márgenes y seguir casi ileso en la lucha.

Las victorias despejan mucho la vista. Sin necesidad de brillar, el Málaga ha vuelto a la senda de los resultados con dos victorias de relevancia. En Zaragoza se superó un escollo complicado pese a la disposición de la tabla –el conjunto maño es 17º– y ante el Lugo se consumó la remontada en un guión prácticamente calcado al de la primera vuelta. En este caso pinta a asemejarse más al de La Romareda, por identidad propia del equipo y por las características de un Tenerife que parece crecer con José Luis Oltra en el banquillo.

El Tenerife solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos, con dos victorias y tres empates

El conjunto tinerfeño mejoró su aspecto en su victoria, también en el Heliodoro, ante el Nàstic de Tarragona por 2-0. Participaron sus fichajes de invierno, Borja Lasso y Uros Racic, y el mismo Muñiz describe una línea ascendente en el rival. El Tenerife destituyó a Joseba Etxeberría apenas dos partidos después de caer ante el Málaga en la primera vuelta y apostó por Oltra, con quien consiguiera su último ascenso a Primera División. Con cierta irregularidad pero mejorando notablemente su imagen, el equipo chicharrero es ahora decimocuarto con 25 puntos tras perder solo uno de los seis últimos encuentros.

Tiene pinta de que el técnico valenciano repetirá once tras su última victoria, aunque no tendrá a los lesionados Mauro dos Santos y Manuel Camille. Misma línea que el Málaga, donde Muñiz ha asentado a Keidi Bare en el once y salió conforme de La Rosaleda con el 4-4-2 en el que Adrián actuó como interior izquierdo. Ante un previsible centro del campo con Borja Lasso, Luis Milla y Racic, la línea será volver a cerrar los pasillos interiores y madurar el partido con la posterior incursión de revulsivos como Javier Ontiveros, que regresa a la convocatoria tras recuperarse de sus molestias en la rodilla.

Ante los Milla, Lasso y Racic, es probable que Muñiz repita el 4-4-2 con Keidi y Adrián o regrese al 4-1-4-1

La vuelta del extremo marbellí es la principal novedad del equipo, que llegó ayer a media tarde a la isla y se ha hospedado en el Hotel NH Tenerife. La expedición la conforman 19 jugadores por la duda de Gustavo Blanco Leschuk, renqueante por la luxación de hombro sufrida ante el Lugo, aunque durante toda la semana puso su empeño en volver con el equipo y estar en el Heliodoro. Se está pendiente de sus sensaciones antes del choque, aunque si finalmente está en condiciones, apunta también al once titular.

En caso contrario, habría que contemplar las variantes. El hombre por hombre se antoja la opción más sencilla tras la incorporación de Seleznov, que ya tuvo sus primeros minutos el último partido. No está al 100% el ucraniano, aunque Muñiz aseguraba en sala de prensa verlo "más suelto, más fresco en lo físico", y alababa sus "ganas e ilusión". "Tiene ambición y es un futbolista deseando encontrarse en su mejor momento para sumar y aportar lo que el equipo necesita", añadía el asturiano. Juntar a Juanpi tras Harper es otra posibilidad si no se ve al delantero apto para la titularidad. También el regreso al 4-1-4-1 con el escocés en punta. Hay posibilidades distintas, el Málaga tiene una cita importante en Tenerife y va con todo. No hay otras vías para aguantar el pulso.