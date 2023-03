Ninguna queja de Lumor a nivel de vestuario

Además de hablar bastante sobre la situación con Alfred N'Diaye después de su espantada del entrenamiento del miércoles, que tuvo al club en vilo durante horas, también se pronunció acerca del caso de Lumor Agbenyenu, que el mismo día se desvinculó del Málaga después de haber llegado el pasado mes de octubre. Sí que hizo alguna distinción entre ambos nombres propios, puesto que ensalzó la profesionalidad del lateral izquierdo, al que simplemente ve sin nivel para jugar a día de hoy en su equipo. Aunque la entidad sí argumentó que su baja llega por "motivos disciplinarios".

“El caso de Lumor es diferente, es una herencia que me encontré. No tengo ninguna queja de Lumor, ha sido un profesional y ha entrenado como el que más, pero las decisiones técnico-tácticas son las que son. Tenemos a Cristian, que está rindiendo ahí a un gran nivel y luego está Javi (Jiménez). Lumor ha tenido un comportamiento ejemplar desde mi llegada. Sobre todo lo que ocurrió antes, hay unos códigos internos y el club ahí tiene que marcar un camino. Sobre todo, estando como estamos. Me da pena todo esto porque me gustaría estar hablando del Levante, de las buenas sensaciones pese a no ganar con las que nos vinimos de Las Palmas y sin embargo estamos hablando de lo extradeportivo. Yo estoy aquí para pegar las cuatro patas, para hacer una burbuja y que sea todo íntegro. Los trapos sucios se lavan dentro. En ese aspecto lo de Lumor y Alfred es distinto".

Comunicado de la entidad

"El Málaga CF finaliza su vínculo profesional con Lumor Agbenyenu por motivos disciplinarios. El futbolista queda liberado de su contrato con el MCF desde este mismo miércoles. La entidad le desea toda la suerte en el futuro laboral y personal". Así de escueta fue la comunicación oficial del club de Martiricos para informar acerca de la salida del lateral izquierdo, que llegó libre a la disciplina blanquiazul y que ha resultado ser un auténtico fiasco en todos los aspectos. Su aportación en el campo fueron 46 minutos en Cartagena, 120 en la Copa del Rey contra el Peña Deportiva y posteriormente, 58 minutos más ante la Ponferradina.

"Lumor es el menor problema, no es ningún problema a nivel individual, está trabajando bien y todas las decisiones que tomo son técnicas. Es cierto que tiene abierto un expediente del club, pero para mí es un jugador más y, os lo digo de corazón, no tengo ninguna queja de él porque está trabajando para intentar mejorar", decía Sergio Pellicer el pasado día 4 de marzo en su comparecencia ante los medios de comunicación y sigue pensando lo mismo.