El renacido Pablo Chavarría

Pablo Chavarría lo tenía todo en contra cuando decidió este verano quedarse en el Málaga CF pese a que hasta el mismo entrenador le había confesado que no entraba en sus planes. Sin embargo, después de superar una grave lesión creyó que este muro tampoco le frenaría. Aunque todavía no es la versión que enamoró en sus primeros meses, su abnegación y deseo de ganarse minutos son dignos de admirar. Guede le premió y Mel también lo hace.

"Me siento muy bien. La verdad es que el año pasado fue muy complicado. Volví de la lesión pero tuve otras lesiones musculares que por eso no pude tener continuidad, que es lo principal para un jugador de fútbol. Y este verano también fue complicado porque se habló mucho de que podía salir. Pero yo no me quería ir así del Málaga, me quedé a pelearla. Y pienso que con trabajo y perseverancia me están llegando las oportunidades y el fin de semana lo pude demostrar en los minutos que estuve sobre el césped, que fueron más de 40 con el tiempo de prolongación. La verdad es que me sentí muy bien", contó en una entrevista con BeSoccer.

"A final de temporada pasada Pablo Guede me dijo que iba a traer otros delanteros, que si me quería quedar lo iba a tener que pelear y que lo iba a tener muy difícil. Yo acepté el reto. Pero por más que me tocó arrancar de atrás, mi idea no era salir del Málaga de esa manera, después de haber tenido ese tipo de lesiones. Porque yo no era que no jugaba por mal rendimiento sino por no estar disponible. Y bueno, Pablo también lo aceptó. Le torcí la mano y me demostró ser una gran persona y un excelente profesional porque no tuvo ningún problema en ponerme cuando me necesitó. Como profesional y como persona me demostró lo mejor", continuó.

"Con Pepe muy bien también. Llegó la semana pasada y los primeros entrenamientos me puso en banda. Es un técnico que tiene mucha experiencia en Primera y Segunda. Ya me conocía. Y me dio la confianza de entrar estos minutos el otro día. Me tocó hacerlo bien. Me sentí muy a gusto tanto a la hora de atacar como a la de defender. Recuperé muchos balones defensivamente. Y eso es lo importante. Y ahora hay que traer un buen resultado de Santander porque me parece que tenemos equipo y jugadores para ganar el fin de semana", añadió sobre Mel.

El madrileño le puso en la banda derecha en su estreno. "En Málaga no jugué nunca en banda, siempre de delantero centro. Pero me tocó hacerlo en esa posición y me fue bien también. El míster es el que decide y yo intento dar lo mejor de mí en cada partido. Yo estoy preparado para dar lo mejor de mí. Y la verdad es que me sentí muy bien", sentenció.