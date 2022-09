La renovación de Escassi con el Málaga CF, "más fácil que la tabla del uno"

Alberto Escassi termina su actual compromiso con el Málaga CF el 30 de junio de 2023. En un par de temporadas se ha convertido en veterano y capitán del equipo de su tierra. El club no ha contactado con él para ofrecerle la renovación por el momento. Los tiempos van por otro lado, el futbolista deja claro que por su parte serán todo facilidades.

"Termino, por ahora no me han dicho nada de renovar. No es algo que me preocupe. Si están contentos conmigo y quieren que siga, yo voy a ser más fácil que la tabla del uno, la renovación más fácil de la historia, saben lo que siento por el club y si quieren que siga, seguiré; si no, súper agradecido al club por hacerme cumplir el sueño de mi vida desde chiquitito", aseguró Escassi en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

El malagueño habló de otras cuestiones de actualidad, como la desafortunada lesión de su pareja en el último partido: "Moussa es un tío súper fuerte y aguanta mucho el dolor. Pero le vi una cara rara en el partido, me decía que le dolía como el tobillo. Claro era en caliente. Es una auténtica barbaridad cómo pudo aguantar el partido con el quinto meta roto, al día siguiente el pobrecillo no podía apoyar el pie. Cuando le dieron el resultado de la radiografía se puso a llorar. El momento que siempre espera un canterano para entrar en el primer equipo... Estuvo sobresaliente y ahora tiene que pasar por quirófano y a lo mejor tiene que estar tres meses fuera".

De la salida del entrenador, cree que la plantilla tiene que asumir gran parte de la responsabilidad: "Hablé con Guede y le di las gracias por todo lo que nos había dado y hecho por el Málaga y le pedí disculpas porque nos sentimos responsables. No es plato de buen gusto que pierda su puesto de trabajo. Además sabemos los sentimientos que tiene por el Málaga, lo vive a tope y por eso te da más pena. Tenía mucha ilusión por hacer una gran temporada".

“Lo de Pablo es los resultados. No han llegado y desgraciadamente puede ser una realidad pero no se merece los resultados que ha tenido, no hicimos las cosas tan mal para esos marcadores. El equipo entrena fenomenal pero los partidos no salieron como planeamos. Creo que el único que merecimos perder fue contra Las Palmas, los otros los podemos ver. Nos han metido tres goles de tiros con rebotes que eran parables, que en tan pocos partidos no es normal. Merecíamos más puntos, no son excusas. Los partidos los trabajamos muy bien, viendo muchos vídeos del rival, entrenos analíticos a nivel táctico. Muy mala suerte, contra el Albacete salimos con una empanada tremenda pero en la segunda parte fue un asedio, fuimos mucho mejores que el Huesca. No sé por qué salieron las cosas, somos los primeros que quieren ganar", argumentó uno de los capitanes.

Escassi, no cabe duda, transmitió mucho optimismo: "Preocupado no, con muchísimas ganas de que llegue la hora del partido. Confío en la plantilla que tenemos, estamos en septiembre, quedan 35 jornadas todavía. No hemos empezado bien pero tenemos un auténtico equipazo y ojalá que lleguen los resultados, creo que nos va a salir una buena temporada”.