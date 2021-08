Roberto Fernández: "José Alberto me dijo que la iba a tener"

El Málaga sumó un punto en Ibiza después de estar contra las cuerdas. Con 2-0 salió el talento de La Academia para darle la vuelta al partido y poner el empate. El segundo gol fue obra de Roberto Fernández, al que se la puso en el lugar preciso Haitam. Así estrenó, y en qué momento, el cordobés su cuenta en Segunda División. "La verdad que siempre tu primer gol en Segunda División es una alegría inmensa. Sabíamos que teníamos que remontar el partido y dar un plus desde el banquillo. El entrenador (en referencia a José Alberto López) me dio la confianza y me dijo que la iba a tener y si la tengo tiene que ir adentro. Y así fue", explicaba en declaraciones al departamento de comunicación blanquiazul.

"Acabé del tobillo mal el anterior partido contra el Mirandés y he entrenado sólo dos veces esta semana. Pero yo intentaba engancharme a la convocatoria para intentar ayudar al equipo y salió muy bien", contaba el delantero, que hablaba de sus sensaciones en el campo: "Tuvimos que tirar de genio. Con el 1-0 sabíamos que podíamos remontar, pero justo antes de entrar metieron el segundo y se puso más difícil. Intentamos conseguir un punto y pudimos haber ganado. No pudo ser así y salvamos el punto. A ver el siguiente partido en La Rosaleda".

Se puso en valor el papel de la cantera, otra vez salvando al Málaga. "Yo siempre he dicho que La Academia es una de las más fuertes de España, el año pasado se vio con nosotros en juveniles. Hay que seguir", terminaba Roberto Fernández, ya con la mirada puesta en el Alcordón: "Nosotros vamos a intentar darle la alegría de los tres puntos a la afición porque se lo merecen y siempre están con nosotros".