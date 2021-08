José Alberto: "Este es el carácter y la identidad que tiene este Málaga"

El Málaga rescató un punto en Ibiza cuando lo tenía todo en contra. Se resiste la victoria tras dos partidos. Dos empates, por cierto. Se quedaba con el vaso medio lleno José Alberto López, que vio a sus jugadores reaccionar para no venirse con una derrota de la isla. "En la primera parte el Ibiza fue superior, manejó el balón con mucho criterio y ritmo. Sobre todo hasta el minuto 25, en la acción del gol. Luego se equiparó y en la segunda estuvimos muy bien. Me quedo con la reacción del equipo, igualar cuando vas 2-0 abajo es muy difícil. Me quedo con esa reacción y ese carácter y con la gente que entró desde el banquillo que nos dio mucho y fue clave", comenzaba el entrenador blanquiazul.

Roberto fue el autor del segundo gol tras una asistencia de Haitam, desequilibrante en la banda derecha. La aportación de La Academia en este Málaga está fuera de debates. El técnico suma a más futbolistas para su causa. "Vamos sumando efectivos poco a poco. Me quedo con la aportación de la gente joven. La salida de Roberto y Haitam fue muy importante. Y no sólo la de ellos, también la de Jairo, Cufré, Genaro... Los cinco fueron claves en la remontada. Fue una pena que con ese triple cambio Bogu hiciera ese golazo. Va a ser de los mejores de la categoría, felicitarle", aseguraba el ovetense.

José Alberto López incidía en la ambición del grupo por no volverse de vacío de Ibiza. "Este equipo nunca se rinde, independientemente del resultado. Siempre es importante cuando tienes una diferencia de dos o más tener reacción rápida. Este es el carácter y la identidad que tiene este Málaga, nunca perderle la cara al partido y trabajarlo hasta el final. El compromiso del equipo con lo que se plantea, estoy muy orgulloso con la reacción", terminaba el entrenador, ya con la mirada en el siguiente reto: "Puntuar fuera de casa en esta categoría siempre es muy complicado y más como se nos puso el partido. Ahora tenemos que hacer bueno el punto en nuestra casa, donde tenemos que ser fuertes con nuestra gente. Si salimos como lo hicimos el otro día y vemos ese Málaga va a ser difícil que se nos escapen puntos. Fue un esfuerzo grande con mucho calor, los dos llegamos muertos por la intensidad, ahora a recuperarnos y a centrarnos en esos tres puntos del Alcorcón en La Rosaleda".