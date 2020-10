Tiene muchas lecturas el punto que echó al granero el Málaga frente al Mirandés. Puede saber a poco por ser en La Rosaleda. O a mucho tras el arreón del rival tras lograr el empate. Tiene clara la valía Sergio Pellicer, que lo explicaba en sala de prensa. "Hay que valorar el punto. No como oro, pero sí como plata porque sabemos lo que cuesta. En el futuro lo vamos a valorar mucho. Tenemos que disfrutar el presente porque cuando nos acercaremos al futuro valoraremos el pasado", comentaba.

"Salimos en los primeros 20 minutos sabiendo la dificultad del rival y salimos intensos y apretando en bloque alto. Tuvimos dos o tres robos que jugamos en campo contrario. En una acción que sabemos perfectamente conseguimos el gol y nos tuvo que dar más tranquilidad. Luego se equilibró y en la segunda parte tuvimos un debe. Dijimos de olvidarnos del resultado. En los primeros 15 minutos nos superaron, ya no apretábamos arriba como antes. Nos faltaba un poco de continuidad en el pase. Nos faltó esa frescura y dar ese primer paso. Cuando tenemos espacios tenemos que correr como si no hubiera un mañana. Es un ADN porque es el 50% de los goles en esta categoría", profundizaba el entrenador, que seguía con el análisis del partido: "Con el empate hubo situaciones en las que el partido se abrió, que a nosotros no nos gusta, y hubo ida y vuelta. Hubo tramos donde el rival nos superó, tramos para los dos equipos. Tenemos que tener más tranquilidad en ataque y atrás estar más juntos. Tenemos la ilusión de seguir ilusionados, pero el rival viene de jugar contra los dos cocos de la categoría. Cualquier rival tiene buenos argumentos. Seguimos sumando, es lo más importante para mí. Los jugadores también siguen sumando minutos y no tenemos lesionados".

Fue cuestionado el entrenador blanquiazul sobre méritos en el duelo en Martiricos. "La justicia va dependiendo de quien marca más goles. Se nos puso el partido que estábamos más cerca de los tres puntos, nos faltó el tránsito ofensivo. De recuperar y mirar hacia adelante, un poco de frescura para correr al espacio. El rival también estuvo en algunos momentos mejor que nosotros. Lo positivo es que jugadores van acumulando minutos y sensaciones. Quiero liberarlos para que no tengan presión, que disfruten compitiendo. Pero con la responsabilidad que es estar en el Málaga. Lo negativo son esos 15 primeros minutos de la segunda parte, no teníamos nada que perder. Nos cuesta mantener los resultados. Soy realista y optimista, veo jugadores que van avanzando. Tenemos 14 puntos y con los dos lobos que nos vienen estando en otra situación... Tenemos que darle continuidad a nuestros inicios", explicaba. Ahora vienen el Mallorca y el Espanyol. "Son retos. Tenemos que competir contra todos, vienen dos equipos que estaban en Primera. Hace un tiempo no muy lejano estábamos en esa situación, hay rivales con más nombre pero cualquiera es complicado. Tienes que jugar al límite con ellos, tienes que defender bien y tener claro cuándo atacar, tienen ese poderío. Respetamos a todos. El Mallorca no está viendo puerta con facilidad, pero esos jugadores siempre aparecen. Vamos con el reto de competir todos los partidos e ir a por los tres puntos. Es un bonito reto. Cuesta una barbaridad puntuar y vamos a Mallorca para conseguir los tres puntos", terminaba.

Pellicer también trató otras cuestiones:

Cambios en el once

"Había menos días de recuperación. Después de los esfuerzos ante Zaragoza y Sporting había una serie de jugadores con riesgo de lesión, aunque se noten bien. Por suerte tenemos jugadores que no estaban apareciendo en ese once inicial, es normal que hagamos cambios. Creemos en todo el grupo. Jugadores que no estaban participando han sumado minutos y ritmo de juego. Mientras estuvimos en partido compitieron a buen nivel y esas tomas de decisiones, que a veces no fueron las buenas, van de acumular minutos. Estamos en la octava jornada y hay algunos que vinieron en la cuarta. Todo tiene su proceso, tenemos que ser cautos. Hay muchas cosas en las que tenemos que dar cosas adelante, pero por otro lado era normal y a mirar ya el partido del Mallorca y luego tenemos el Espanyol. Va a ser mucha competitividad, ver que el compañero compite. El verde es la máquina de la verdad, también para el entrenador".

Jairo Samperio

"Con Jairo estoy contento porque ha acumulado minutos. Viene de estar un periodo inactivo y lo vemos trabajar diariamente. Va a ir hacia adelante, le falta confianza. Pero nosotros se la queremos dar a todos los jugadores. Cuando hay un error no pasa nada. Vamos a seguir todos mejorando, tenemos que liberar a los jugadores porque lo están dando todo. Los jugadores van a ir cada vez ofreciendo mejor nivel".

Balón parado

"Trabajamos mucho, tenemos buenos lanzadores y rematadores y lo hablamos, nos tiene que dar muchos puntos durante la competición. Vamos a seguir trabajando. Tiene un gran porcentaje de goles en la categoría. Ahora nos están dando puntos las transiciones. Tenemos que mejorar en ese aspecto porque hay materia prima para mejorar esos registros".