El tercero, el que más veces ha subido en el 'play off'

Este play off de ascenso a Primera División de la temporada 2018/19 será el noveno con este formato. Y no le ha ido tan mal a los terceros clasificados si se observa lo sucedido en las anteriores ocasiones. En tres de seis, ascendió el tercero, contando que en otra dos no participó al tratarse de un filial. Así que el Málaga puede estar contento con las estadísticas.

Temporada 2010/11

En la temporada 2010/11 entraron Elche (4º), Granada (5º), Celta (6º) y Valladolid (7º). Finalmente el cuadro nazarí se impuso al Elche en una recordada y polémica eliminatoria. El Barcelona B había finalizado tercero.

Temporada 2011/12

En la campaña 2011/12 subió el Valladolid (3º), dejando por el camino al Alcorcón (4º). También disputaron la promoción Hércules (5º) y Córdoba (6º).

Temporada 2012/13

Un año más tarde, en el curso 2012/13, el Almería (3º) consiguió ascender tras dejar en el camino a Las Palmas (6º) primero y al Girona (4º), que había eliminado al Alcorcón (5º).

Temporada 2013/14

Volvió a quedar tercero un filial en la 2013/14. De nuevo el Barcelona B. Así que entró como séptimo el Córdoba, que finalmente ascendió tras derrotar a Murcia (4º) y a Las Palmas (6º), que venía de eliminar al Sporting (5º).

Temporada 2014/15

Ya en la 2014/15, Las Palmas (4º) logró subir tras eliminar a Valladolid (5º) y al Zaragoza (6º), que había superado al Girona (3º).

Temporada 2015/16

En la 2015/16, se cruzaron Nàstic (3º) y Osasuna (6º) por un lado y Girona (4º) y Córdoba (5º) por otro. En la ronda final Osasuna pudo con el Girona.

Temporada 2016/17

El Getafe fue el último tercero en ascender en el curso 2016/17 tras ganar primero al Huesca (6º) y después al Tenerife (4º), que se deshizo antes del Cádiz (5º).

Temporada 2017/18

La experiencia más reciente, la de la temporada 2017/18, un lanzado Valladolid (5º) logró superar al Sporting (4º) y después al Numancia (6º), que pudo con el Zaragoza (3º) en primera ronda.