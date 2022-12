El vestuario del Málaga CF "sólo piensa en sacar los tres ante el Levante UD"

Semana plácida en la plantilla del Málaga CF tras la victoria ante la Ponferradina en La Rosaleda, así lo confirma desde dentro Rubén Yáñez: "Está claro que una victoria después de la situación donde estábamos, ante lo que era una final, es un aporte de energía para todos y nos va a hacer ser mejores y afrontar los siguientes rivales con más ganas". Parecía complicado, pero el equipo se ve diferente: "Ahora estamos en dinámica positiva, venimos de tres partidos puntuando. Ese es el camino, no debemos relajarnos".

Aunque todavía no hay nada hecho, como comentó Mel tras la Ponferradina, así lo confirma su guardameta: "Tenemos que ir partido a partido, sólo pensar en el Levante, cómo nos enfrentamos a ellos y pensar cómo sacamos los tres puntos. Seguir trabajando, esa es la clave. Enfocarse en lo que viene y luego pensar en el siguiente". De momento el vestuario es "más positivo y cree en lo que estamos haciendo" tras los haberse puntuado en los últimos encuentros.

El cancerbero catalán es claro a la hora de hablar sobre los últimos resultados positivos: "Principalmente se debe al trabajo que se ésta haciendo, era un momento de la temporada donde había que sacar resultados y ahora se está reflejando que está dando sus frutos". Cierta parte de culpa en este despertar del conjunto de Mel lo tiene la psicóloga: "Toda ayuda es algo positivo, hemos buscado todas las herramientas para estar a tope, es necesario para tener un espíritu ganador".

Yáñez también aprovechó para hablar de su asentamiento bajo los palos: "Mi objetivo era llegar, poder competir y aportar al equipo. Llevaba un tiempo sin regularidad pero estoy aprovechando esto y ayudando al equipo, eso es lo más importante". Su actuación ante el Zaragoza en La Romareda fue clave, así lo transmite el protagonista: "A nivel particular contento por aportar al equipo, hice buenas actuaciones que nos mantuvieron en el partido y es un reflejo del trabajo que he hecho".

Sin embargo, avisa que la mentalidad es ir partido a partido, aunque "suene a tópico". Ya habrá tiempo para pensar en el ascenso: "No es algo que nos haya afectado, venir al Málaga es venir a un equipo de Primera, pero Segunda es una categoría difícil y todos los equipos te pueden hacer daño. Todos quieren subir. Debemos revertir la situación y salir del descenso. Seguir sumando y en cuestión de los puntos veremos si llegamos. Me gustaría ascenderlo". Pero primero toca visitar el Ciudad de Valencia: "Tenemos que sacar los tres puntos ante un rival de Primera. Somos conscientes, debemos rendir y salir al campo al cien por cien, no hay otra receta".