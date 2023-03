El vestuario del Málaga CF sólo se aferra a las matemáticas

"La verdad que estamos muy jodidos, teníamos mucha fe en este partido para engancharnos. Así es el fútbol, tenemos que volver el martes con las ganas de seguir trabajando", reconoció un dolido Delmás tras la derrota del Málaga CF ante el Racing, la cual deja a los blanquiazules a diez puntos de la salvación. Sin embargo, el lateral derecho confesó que desde dentro se está haciendo todo lo posible: "El equipo está trabajando muy bien, llega con ganas y ambición de ganar, tenemos el partido trabajado, pero pasa algo que por A o B no sale. Hemos jugado con un jugador menos y los que nos quedamos en el campo sólo nos queda arrimarnos. Es muy complicado así, pero hemos seguido luchando".

También, compareció Rubén Yáñez tras esta nueva derrota y confirmó que nadie imaginaba este escenario a principio de temporada: "Está siendo una temporada que nadie esperaba, situación complicada. Aunque no es imposible, vamos a seguir hasta que se pueda". Mientras que aprovechaba para mandar un mensaje de ánimo: "Si nos dan por descendido es que no saben como funcionan el fútbol. Matemáticamente no lo estamos por lo que es posible salir, estamos haciendo cosas bien, pero no marcamos la diferencia en cuanto a goles. Toca pensar en el siguiente partido".

Sin embargo, a la losa de los diez puntos respecto a la salvación, se junta el complicado calendario que se presenta con la visita a Las Palmas y la llegada del Levante a La Rosaleda: "Somos conscientes de que tenemos partidos muy complicados contra los de arriba. Vamos a creer en la victoria en Las Palmas, nos vamos todos a casa pensativos y jodidos, pensando en los errores. No nos vamos a rendir en ningún momento". El propio ex del Cartagena confirmó la difícil situación que atraviesa el vestuario de Martiricos: "Te puedes imaginar como estamos, rotos, jodidos... Me encontré un grupo unido con ganas de sacar esto, teníamos mucha ilusión en este partido, muchas esperanzas porque era un partido vital ante el Racing en casa, pero los pequeños detalles marcan y nos vamos de vacío".

Eso sí, el cancerbero aseguró que están todos comprometidos para revertir la situación: "Todos ponemos de nuestra parte, hay un esfuerzo, estamos aquí para hacerlo lo mejor posible e irnos con la conciencia tranquila. Estamos poniendo toda la carne en el asador, pero el fútbol está siendo injusto con nosotros". Esta fue su explicación a la anterior afirmación: "Nos estamos encontrando partidos que estamos jugando con uno menos y nos está penalizando muchísimo. Además, hemos generado, pero puede que otro día entren, como ocurrió el día del Zaragoza". En definitiva, Delmás sentenció con un mensaje ya manio: "Toca seguir, todos vamos a pelear hasta el final. Lo vamos a dar todo hasta el final mientras haya opciones"