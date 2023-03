José Alberto López recuerda su despido: "Me fui de aquí llorando"

El Málaga CF se acerca peligrosamente hacia el abismo y el encargado de haberle dado la última estocada fue José Alberto López, precisamente el mejor técnico blanquiazul de los últimos cinco que pasaron e incluso de todos los que ocuparon el banquillo de La Rosaleda en estos cuatro años anteriores. Así lo confirman los datos, esos nunca mienten, al igual que el césped. El actual míster del Racing tiene todavía cuentas pendientes con la entidad de Martiricos, aunque tras el partido reconoció que Málaga se ganó una parte de su corazón: "La considero mi casa. He pasado poco tiempo aquí, pero tengo muchos amigos en el club y me fui llorando; esa es la realidad. Me fui de aquí llorando, disgustado porque creía que podía aportar en el proyecto, no me esperaba la destitución, aunque podía pasar tras un 0-5, no me la esperaba porque creía que estábamos trabajando bien y desarrollando un buen trabajo".

Incluso, admitió que los elogios que se lanzan hacia la plantilla blanquiazul por parte de todos los entrenadores y jugadores rivales son ciertos: "Muchos equipos cambiarían el nombre para tener los jugadores que tiene el Málaga. No es halago y que quede ahí, es que tiene un plantillon y un equipazo. Cuando intentamos averiguar la alineación nos resultaba muy difícil porque hay muchos jugadores titulares y que podrían serlo en muchos equipos de la categoría, pero esta categoría es muy difícil y dura. Esto es futbol y sabemos como funciona esto".

Precisamente, el técnico de Oviedo respira más tranquilo tras estos tres puntos: "Sumar dos victorias consecutivas en esta categoría es importantísimo, además de potería a cero, que llevábamos tiempo sin hacerlo, y encima ante un rival directo, alejar a un rival como el Málaga a 11 puntos tiene mucho mérito, pero este es de los jugadores. Ellos desarrollaron el plan de partido a las mil maravillas, es una pasada trabajar con este equipo y grupo que intenta todo lo que se le plantea y hemos ido como las hormiguitas trabajando pcoo a poco para hacer un magnífico partido".

Aunque admitió que el Málaga arrancó mejor y se esperaba el ambientazo que presentó La Rosaleda al tratarse de una cita clave: "Fue un partido muy complicado que debimos ir madurando poco a poco. Los primeros 25 minutos el Málaga nos sometió y puso en serias dificultades, sabíamos que iba a ser así por el ambiente, que aquí empuja. A partir de ahí empezamos a tener más balón, los ataques empezaron a ser más largos y empezamos a desarrollar un poco el plan de partido que teníamos. Partido condicionado también por la expulsión, lógicamente, pero creo que mi equipo interpretó el partido muy bien en todo momento".

Respecto a la roja de Genaro: "No la he visto repetida, pero ahora con todas las herramientas que hay imagino que es clara. Lo que yo veo es una entrada con una fuerza desmedida, a partir de ahí no veo la altura de la entrada porque me pilla en el otro lado del campo, pero entiendo que al árbitro le coge cerca y luego está el VAR que corregiría la acción sino fuera así". Quizás en el aspecto sentimental no fue el mejor encuentro de José Alberto López, ya que se reencontró con muchas emociones pasadas, pero se fue contento con la victoria. De momento, el Racing durmió decimocuarto y el Málaga se hundió un poco más.