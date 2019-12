Almendralejo. El albanés fue cuestionado por las palabras de Nono, autor del tanto anulado por falta previa a Cifu, quien explicó que el colegiado del encuentro les dijo que era falta clarísima y que no consultaría la decisión con el VAR. "Las cosas las dejo en el campo, no entraré en si era o no falta, el árbitro ha decidido que no era falta y ya está", dijo el malaguista que alabó la acción de Munir en el último tramo del choque: "Tenemos un portero que nunca se sabe, no lo vi dentro, vi que Munir lo ha sacado y ya está". Keidi Bare atendió a los medios después del empate a cero del Málaga en. El albanés fue cuestionado por las palabras de, autor del tanto anulado por falta previa a, quien explicó que el colegiado del encuentro les dijo que era falta clarísima y que no consultaría la decisión con el VAR. "Las cosas las dejo en el campo, no entraré en si era o no falta, el árbitro ha decidido que no era falta y ya está", dijo el malaguista que alabó la acción deen el último tramo del choque: "Tenemos un portero que nunca se sabe, no lo vi dentro, vi que Munir lo ha sacado y ya está".

En lo referente al bagaje que el conjunto andaluz sacó del Francisco de la Hera, Keidi vio la parte positiva: "Nosotros siempre tenemos una idea que es ganar. Hoy hemos sumado un punto que es lo importante, sumar y no perder puntos. La primera parte fue para ellos, en la segunda subimos el nivel y estuvimos más cerca de la portería de ellos. Llevamos tres jornadas sin recibir gol y es muy importante".

Cuestionado si el choque contra el Extremadura fue uno en los que menos ocasiones de gol para el Málaga se ha visto, el jugador blanquiazul fue claro: "Sí. Si digo la verdad era un partido en el que si alguien marcaba se cerraría el partido. Venimos con la idea de ganarlo todo. No es un pequeño paso atrás, es importante no perder y hemos sumado, veo al equipo con ganas y ganas de ganar. Demostraremos que el equipo quiere ganar y estar lo más arriba posible".

Por último, Keidi Bare no le dio importancia a las dimensiones del terreno de juego extremeño y se mostró ambicioso para los dos envites oficiales que le restan al Málaga antes de que acabe diciembre: "Las dimensiones ni me he enterado, es un campo. Si es pequeño o grande da igual, hay que darlo todo en todos los campos. Lo más importante es el partido de Copa, luego el Lugo. Vamos a por ellos y vamos a ganar el partido de Copa y el otro que viene".