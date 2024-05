La vitamina Ferreiro y los piropos de Pellicer

Sólida actuación de David Ferreiro, que siempre aporta claridad al ataque del Málaga CF, pero esta vez aumentó su nota con un doblete, que llena el depósito del jugador gallego, protagonista en zona mixta de Valdebebas. "Nos estamos cercando poco a poco al objetivo. Primero el quedar tercero y ahora vamos a jugar la vuelta en casa, que era fundamental. Hoy pude marcar dos goles, el mundo al revés, pero todos estuvimos muy bien. Son tres puntazos. Preparar el play off de la mejor forma posible, ahora nos iremos de concentración unos días y tratar de hacer piña", decía Ferreiro ante los medios de comunicación. Al igual que Pellicer, una primera valoración del Celta Fortuna. "Un equipo impredecible, con muy buenos jugadores. Con ese factor campo hay que ir a muerte. Ya sabemos que la gente ha sido espectacular durante todo el año para poder darles una alegría, en ello estamos. Estoy contento con el rendimiento de todos. Si en mi caso no marco, puedo asistir. Hoy han estado otros compañeros. Estamos enchufadísimos, conscientes de lo que nos jugamos dentro. Hace mucho tiempo que no voy a Galicia, tengo a toda mi gente allí. Deseando ir, pero sobre todo el ganar y poder dar una buena alegría a nuestra gente".

Minutos antes, Pellicer lo ponía como ejemplo tras el partido. "Es aprendizaje para los jóvenes, un ejemplo de como entender el juego, Esta trabajando muy bien. El otro día fue Larrubia, hoy Ferreiro, eso va contagiando. Pero creo que todos van a se importantes. Que los chicos sean sus alumnos para poder aprender y controlar unos partidos que van a ser vibrantes y apasionados", halagos a los que respondía el protagonista. "Agradecer las palabras de Sergio, siempre es buena señal, valorarlo, trabajar y seguir ayudando al equipo. Sabía lo que podía dar al equipo, además con unos jugadores que me favorecen a la hora de jugar".

"Es raro, pero se ha pasado desapercibido todo lo que ha pasado en otros campos. Teníamos que ganar y luego mirar lo del Ibiza. Ha ganado el Recre, así que doble alegría. Y ahora Balaídos, he jugado en Primera en ese campo. Tiene gente joven, que saber combinar muy bien, no tienen nada que perder. Tratar de amarrar un buen resultado para Málaga y cerrarlo con nuestra gente". Empieza el play off.