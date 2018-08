El Ayuntamiento de Fuengirola ultima la creación de huertos urbanos para que puedan ser explotados por los jubilados de la ciudad. El espacio se encuentra muy cerca de la avenida Acapulco y dispone de una superficie de 1.700 metros cuadrados donde se reparten un total de 37 huertos de entre 15 y 20 metros cuadrados cada uno. "Todavía no está definitivamente terminado, se está ultimando todo con la instalación de la toma de agua para cada uno de los huertos, así como el lugar donde se va a ubicar una caseta para aseo y otra para el almacenaje de los enseres", destacó la alcaldesa, Ana Mula. La regidora explicó que cada una de estas parcelas se cederán de forma temporal y gratuita al colectivo de mayores para que pueda ser explotada de forma agrícola. Los únicos requisitos para poder solicitar estos lugares son tener más de 65 años, estar jubilado y empadronado en Fuengirola. Actualmente ya se encuentran adjudicados y los beneficiarios podrán explotar agrícolamente los lugares que les han tocado durante un periodo de tres años. Eso sí, el Consistorio se reserva la opción de retirar estas concesiones en determinados casos, como por ejemplo que el beneficiario no explote el terreno, lo destine a otro uso distinto que no sea el agrícola o decida cederlo a un tercero. El área se ha dotado de alumbrado público, riego y se va a instalar también un perímetro para delimitar las parcelas para su explotación, así como una nueva puerta de acceso al recinto acorde con su uso.