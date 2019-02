Dimite una concejal en Vélez-Málaga por discrepancias con el alcalde

La concejal responsable del área de Bienestar Social e Igualdad, Zoila Martín (PSOE), en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga presentó ayer su renuncia “por motivos personales” y “tras discrepancias con el alcalde”, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), “que evidencia una falta total de confianza hacia mi persona”. La concejal veleña firmó el pasado viernes un texto con su renuncia en el expresaba claramente los motivos por los que dejaba de ostentar estas delegaciones: “Tras desacreditarme y desautorizarme como concejala de Bienestar Social e Igualdad frente al personal de confianza de Alcaldía, me veo en el deber de presentar mi renuncia [en dichas área] con el fin de que gestione y gobierne estas concejalías quienes quieran dirigir el día a día de las mismas”.

Martín es además teniente alcalde de Lagos y Mezquitilla sobre las que no se pronunció con respecto a su decisión de dejar el cargo pero que el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) podría retirarle las competencias. Tras hacerse pública la dimisión de Martín, el regidor consideró que ésta debería entregar su acta de concejal.

“El Grupo Municipal pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que fue quien nos puso en la lista y nos debemos a nuestros militantes”, manifestó el regidor quien indicó que será la Comisión Permanente del partido la que “tomará las decisiones pertinentes en función de nuestros estatutos, que dicen cuáles son las obligaciones de los cargos públicos y manifiesta la voluntad de mantener una disciplina dentro del grupo”.

No obstante, y a pesar de la decisión que tomen en la Casa del Pueblo, señaló que “por coherencia, obviamente parece que sería lógico que una vez que se renuncia a llevar una delegación, se renuncie también al acta. Pero insisto, no es una decisión mía personal si no es una decisión que deberá comunicarle la Comisión Permanente”.

Sobre los motivos de falta de confianza que alega la edil, Moreno Ferrer señaló que “imagino que pediremos aclaraciones, puesto que yo entiendo que todos los concejales han tenido la autonomía suficiente para trabajar en su delegación. Otra cosa es que alguien quiera interferir en otras delegaciones”, concluyó. Martín es además de concejal de Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, sexta teniente de alcalde y responsable de los núcleos de Lagos y Mezquitilla.

Es licenciada en Químicas por la Universidad de Málaga y técnico Superior de PRL también técnico de Medio Ambiente, ha trabajado en el área de la Prevención y de Inspecciones reglamentarias realizando trabajos para distintas empresas de ámbito nacional, desde 2005 a 2008. Desde entonces es responsable de una Escuela de Idiomas en Vélez Málaga. En 2012 realizó el Máster en Educación. Una concejalía que tuvo también a su cargo.