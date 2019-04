Marbella regulará los patinetes eléctricos en la ordenanza de movilidad

El Ayuntamiento de Marbella trabaja en la nueva ordenanza de movilidad, aún en borrador, que entre otras cuestiones contempla la regulación del uso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal en el término municipal, según confirmó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero. Y es que aunque Marbella no sufre aún un problema de masificación de los patinetes eléctricos en sus calles y aceras como sí ocurre en la capital, la ciudad no es exenta de este fenómeno que cada vez utilizan más usuarios como una alternativa de transporte.

Más información Una moto eléctrica atropella a un niño de 4 años en Puerto Banús

Sin embargo, la aprobación definitiva y puesta en marcha de esta nueva ordenanza, que entre otras cuestiones plantea la matriculación de todos los vehículos de movilidad personal o la obligación de tener un seguro inscrito y presentado al propio Ayuntamiento, depende del pronunciamiento de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el tratamiento de estos vehículos. De esta forma, el Ayuntamiento se evitaría tener que realizar modificaciones posteriores para adaptarla a la normativa estatal. “Sería muy conveniente que con carácter previo la DGT nos dijese si son un vehículo o un artilugio porque el tratamiento que se le da a uno u otro es muy distinto”, explicó el edil.

“Sería muy conveniente que la DGTnos dijese con antelación si con un vehículo o un artilugio”

Y es que a día de hoy no existe aún una normativa que regule la circulación y normas de convivencia de estos vehículos de movilidad personal a nivel estatal, tan solo una instrucción de la DGT que deja en manos de los ayuntamientos la correspondiente autorización de utilización de estos vehículos con fines turísticos por parte de empresas privadas. Aún así, y pese al creciente interés de numerosas empresas de alquiler por instalarse en la ciudad, el Ayuntamiento ha declinado todas estas ofertas hasta no contar con la pertinente regulación. “Nuestro planteamiento hasta que no se ha aclare la situación legal de estos vehículos ha sido clara: no otorgar autorización a ninguna empresa pese a que hemos tenido muchos empresas interesadas”, aseguró Romero, quien añadió que “nos parece que el patinete eléctrico debe ser un elemento importante en el diseño de la movilidad futura de la ciudad, pero la experiencia que sacamos de otras localidades es que ese elemento para nosotros fundamental en la movilidad de Marbella debe introducirse de forma ordenada”.

No obstante, el equipo de gobierno aprobó el año pasado un bando sobre la regulación temporal de vehículos de movilidad personal de carácter privado, entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, sebways y ciclomotores, entre otros, en el que se prohíbe su circulación por arcén, aceras, andenes, islas y zonas peatonales. También se prohíbe su circulación por la calzada. Al mimo tiempo, de forma excepcional y temporal se autoriza la circulación de dichos vehículos de titularidad privada por la zona ciclable señalizada verticalmente como tal en el paseo marítimo de Marbella.

La nueva ordenanza no solo recogerá todos estos aspectos, como por dónde podrán circular estos vehículos, también recogerá las sanciones en caso de incumplir la normativa y establecerá un límite de velocidad. “Otra posibilidad que establecíamos era la de poder establecer revisiones periódicas donde garantizásemos que este tipo de vehículos no pudiesen rebasar determinadas velocidades así como establecer un límite de velocidad. Todo eso está en el borrador de la ordenanza, pero no tiene mucho sentido que por ejemplo aquí establezcamos un límite de velocidad de 15 km/h y sin embargo la DGT establezca una normativa que fije la velocidad en 10 km/h”, apuntó.

Marbella ya tuvo una experiencia similar a la de los patinetes en Málaga, como es el caso de las bicicletas OFO. Previo pago a través de una aplicación, los usuarios podían cogerlas y dejarlas en cualquier sitio, obstaculizando el paso de los peatones.