El Parque de Dinosaurios de Rincón mostrará hasta 30 especies diferentes

El PSOE cuestiona la legalidad de la cesión de una zona verde

Desde el grupo socialista no ven muy claro este proyecto y plantearon “serias dudas” sobre si el procedimiento seguido es el contemplado por la Ley para la concesión demanial “con objeto de un uso privativo para la explotación de una parcela para la construcción y explotación de un Parque de Dinosaurios y Tirolinas, tirolinas que no tendrán obligación de ejecutar hasta transcurridos 5 años desde la firma del contrato”, expuso el portavoz, Antonio Sánchez quien se mostró contrario “a la despatrimonialización de nuestro municipio siempre de manos de los mismos, de una derecha que no cree en lo público, beneficiando siempre a los mismos y poniendo en jaque a una zona que seguirá en desarrollo en los próximos años y precisará más servicios públicos”. Desde el Ayuntamiento lamentaron la actitud del PSOE al que acusaron de estar “sin ideas propias” y de querer “torpedear un proyecto importante para el municipio por el mero hecho de impulsarlo el PP, como ya ocurrió con el Parque Periurbano, del que tuvimos que devolver medio millón de euros por ser incapaces de sacarlo adelante”.