Protesta por la eliminación de los puestos de venta ambulante de alcohol en la feria de Benalmádena

La decisión del Ayuntamiento de Benalmádena de eliminar los puestos ambulantes de venta de alcohol del recinto ferial de Arroyo de la Miel (solo podrá venderse alcohol en las casetas), ha sentado como un jarro de agua fría entre los feriantes. En concreto, son cinco las familias afectadas por esta decisión a escasos días de dar comienzo la feria. Entre ellos Miguel García, que en el día de ayer se manifestó en la puerta del Ayuntamiento, aprovechando la celebración del pleno municipal, disfrazado de perrito caliente. Lleva 28 años trabajando en la feria de Arroyo en un puesto de jugos tropicales que este año no podrá poner. Ante sus reiteradas quejas, el Ayuntamiento de Benalmádena le ha ofrecido una alternativa: una nueva ubicación donde podrá tener su propio puesto de papas asadas, para el que también trabaja. "Esto se podría haber solucionado hace un par de semanas y no habríamos montado ningún espectáculo", asegura. Su situación, sin embargo, es excepcional, pues el resto de afectados no podrá disponer de su puesto. "De un día para otro nos dijeron que no podríamos montar más nuestros puestos y no nos dan ninguna otra alternativa", critica Andrea Velázquez, una de las afectadas. El equipo de gobierno decidió esta misma semana eliminar los puestos ambulantes de venta de alcohol de todo el recinto ferial de La Paloma con el objetivo de "paliar la venta de alcohol a menores en estos puestos".