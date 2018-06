Rincón aprueba la ordenanza contra el ruido

La ordenanza municipal de protección de la contaminación acústica de Rincón de la Victoria entra ya en vigor tras su aprobación definitiva en el Pleno. El equipo de gobierno (PP-PA) contó con el apoyo de la portavoz de Ciudadanos, Elena Aguilar y del concejal no adscrito, Óscar Campos. No convencieron a la oposición, que el caso del PSOE decidió abstención mientras que IU, Ahora Rincón y el otro oncejal no adscrito, Antonio Pérez optaron por votar en contra. Todos los grupos presentaron alegaciones y la mayoría fueron desestimadas. Entre las que se debatieron durante la sesión fue la expuesta por el portavoz socialista, Antonio Sánchez quien se quejó de que la normativa establezca que la persona que recurra a la Policía Local para denunciar una situación de exceso de ruido tendría que pagar el coste de la prueba de decibelios con el sonómetro. "Eso va a hacer que se lo piensen mucho ya que van a tener que hacer frente al pago de la medición. Ahora nadie se va a arriesgar si puede tocarle pagar. Por tanto no satisface las necesidades de los vecinos ni de los empresarios y en vez de resolver problemas, se crearán más", criticó Sánchez.

Al respecto, el alcalde, Francisco Salado (PP) aclaró que "existen situaciones en las que la Policía actúa de oficio ya que tienen la obligación de presentarse por la noche y solicitar la paralización de ese exceso de ruido". Con respecto al resto de circunstancias por la que los denunciantes tendrían que pagar dijo que "la carga de la prueba no puede ser del demandado ni tampoco de todos los vecinos de Rincón pagándola a través del Ayuntamiento con sus impuestos".

Por parte de IU reclamaron que no se hayan facilitado medidas para que se promueva la música en directo en espacios públicos o en restaurantes. El alcalde argumentó que laformade hacerlo está recogido en la Ley autonómica .