Aquí se puede pagar con bitcoin

Imagina poder ir a tu supermercado de confianza, o a una copistería, o a una ferretería y, en vez de pagar en efectivo o con tarjeta, hacer una transferencia con el móvil de cualquier criptomoneda a través de un monedero virtual. Joaquín Ibáñez lo tuvo claro desde el principio. Hace poco más de un año que supo por primera vez de las monedas electrónicas y desde entonces puede leerse un cartel en la puerta de su negocio:“En este establecimiento se puede pagar con bitcoin”.

Trabaja en la cerrajería Multillaves de la avenida Andalucía de Estepona, donde reside desde hace más de dos décadas, y se ha convertido en el primer comercio local que facilita el pago a través de criptomonedas en la localidad. “Es una nueva forma de pagar y de hacer negocios que estoy seguro que se impondrá en unos años”, asegura.

En todo un año solo un cliente quiso pagar con bitcoin, aunque al final lo tuvo que hacer en euros

Supo de las criptomonedas a través de un amigo y desde entonces se reúnen en grupo al menos una vez al mes para investigar sobre las nuevas monedas que salen al mercado. “Hace un año me hablaron por primera vez del bitcoin y de las criptomonedas. Nunca he sido muy amigo de las nuevas tecnologías pero creo que este es el futuro y tenemos que adaptarnos a él, así que nos abrimos una cartera virtual y a raíz de tener nuestro monedero colgamos el cartel para darle la opción a los clientes a que puedan pagar con criptomonedas igual que lo hacen con la tarjeta de crédito o las monedas”, comenta.

Un cartel que no pasa desapercibido entre los clientes ni tampoco entre los transeúntes, aunque no todos se atreven a preguntar. “Me sorprende que todavía la mayoría de la gente no sepa lo que es el bitcoin, no hayan oído hablar de él o tengan miedo de hacerlo. Por otro lado, también hay mucha gente interesada que cuando ve el cartel pregunta y quiere saber cómo funciona”, explica este sevillano afincado en la Costa del Sol, que hace las veces de divulgador entre los vecinos del barrio. “Les explico lo que es, cómo se mueve, cómo se cambia, todo. Y a veces los invitamos a nuestras reuniones. Cuanta más información tengamos más fácil será que la gente se acerque y lo use”, indica.

No obstante, su uso aún no está tan extendido entre la población. En un año tan solo una persona se ha interesado en pagar con bitcoin, aunque finalmente tuvo que hacerlo en euros. “Tenía un monedero virtual, pero no tenía saldo suficiente. No llegó a pagar, pero podría haberlo hecho”, subraya.

Apertura de puertas, colocación de cerraduras, llaves magnéticas, llaves de coches y mandos. Cualquier cosa es susceptible de pagarse directamente con el móvil. El proceso es sencillo. Lo único que hace falta es llevar el teléfono encima y tener una cartera electrónica a través de la cual realizar el pago. El cambio de euros a bitcoins se realiza de forma automática. Y no hablamos de grandes cantidades. Por ejemplo, una copia de una llave que cuesta 4 euros equivaldría a unos 125.435 satoshi, la mínima unidad en la que se puede dividir un bitcoin (0.00125435). Pero no es la única criptomoneda con la que trabaja. De las más de 2.000 monedas electrónicas existentes actualmente se mueve con cuatro de ellas:bitcoin, giracoin, datcoin y ethereun.

Ibáñez llegó a Estepona a finales del 93 buscando el mar y la tranquilidad de la costa. Dejó atrás su Sevilla natal, donde trabajó durante muchos años en la sidrometalurgia, hasta que decidió montar su propio negocio: una cerrajería. Ahora, tras 22 años trabajando en su local rodeado de llaves y a punto de jubilarse, asegura ser consciente de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. “No hay una edad para iniciarse en esto, basta con querer aprender cosas nuevas, no estancarse y querer avanzar”, asegura este empresario, que concluye que “algunos de mis amigos incluso ya le han abierto una cartilla de bitcoin a sus nietos porque estamos convencidos de que es el futuro”.