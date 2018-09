El gobierno de Nerja inicia la negociación de los Presupuestos para el próximo año

Ciudadanos condiciona su apoyo a que se cumpla lo pactado para 2018

La portavoz de Ciudadanos, María del Carmen López, ya ha advertido al equipo de gobierno de que "no seguirá adelante con la negociación del Presupuesto de 2019 mientras el tripartito no cumpla con lo pactado en 2018". Entre otras, que no se han llevado a cabo todavía, citó, la bonificación del 20% en las tasas de la ocupación de la vía pública, las ayudas en las tasas municipales de las instalaciones deportivas o las inversiones para el arreglo de carriles, parques infantiles o el cerramiento del pabellón José Bobadilla Álvarez. También hizo referencia a la moción de Ciudadanos aprobada en junio para la contratación de una auditoría externa de Urbanismo, "ya que a día de hoy no se conocen los avances en la contratación". "Estamos exigiendo desde hace meses, que se cumpla con nuestras propuestas, que fueron aceptadas y reflejadas en la memoria económica. Cumplimos nuestro compromiso de no bloquear los presupuestos del 2018, pero el tripartito no ha cumplido", concluyó. Una actitud que fue criticada por Rivas.