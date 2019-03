Vélez-Málaga tendrá que empezar de cero con la Junta la vuelta del tranvía

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga tendrá que “empezar de cero” las gestiones con la Junta de Andalucía para que esta administración de implique en la financiación del tranvía. El anterior consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se comprometió con el alcalde de la localidad, Antonio Moreno Ferrer, en noviembre de 2015 a que el Ejecutivo andaluz asumiría el 40% del déficit tranviario. Pese a ello nunca se llegó a firmar el convenio en el que se tenía que recoger este acuerdo.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en declaraciones a la Cadena Ser, dejó ayer claro que si hubiera existido un compromiso formal del gobierno anterior lo hubiera cumplido pero que no hay constancia del mismo. “No me puedo pronunciar sobre algo que a nosotros no nos ha llegado. Es decir, si este acuerdo hubiese estado materializado con la firma de un convenio o hubiese algún documento al respecto, no tendríamos más remedio que tenerlo encima de la mesa, estudiar la viabilidad que tiene con este gobierno, pero es que no hay nada”, explicó Navarro quien fue tajante con respecto a la vuelta en servicio del tranvía: “Como no hay nada, partimos de cero”.

Sin empresas para la reparación de las vías El Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene otro problema para poner en marcha el tranvía como esperaba el gobierno integrado por PSOE, GIPMTM, PA y el concejo no adscrito. El concurso público para adjudicar las obras de reparación de las infraestructuras tranviarias quedó desierto tras ser convocado a finales de diciembre. Tampoco se presentaron empresas como pretendía el alcalde, Antonio Moreno (PSOE) para iniciar un procedimiento de negociado. El proyecto establecía un presupuesto de 1,9 millones de euros y contemplaba trabajos en la electrificación de la línea, en las vías y plataformas, en las paradas.

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga indicó que por el momento, la negociación con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para la financiación del tranvía no está en la agenda del Gobierno autonómico ya que debe ser la administración municipal la que solicite, y hasta ahora, según indicaron fuentes de la Junta, no lo han hecho.

Cinco meses antes de que el PSOE saliese del Gobierno Andaluz tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 que dieron la presidencia a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) con el apoyo de Ciudadanos y Vox, el panorama para el servicio de transportes municipal veleño era muy diferente. El alcalde de Vélez-Málaga negociaba con el entonces consejero de Fomento, la posibilidad de que éste financiara la reparación de las infraestructuras tranviarias y que financiase el déficit del servicio en un 75% como había hecho con Jaén. El 40%, supuestamente ya lo tenía, aunque si ningún documento que lo constatara.

La Junta todavía no ha recibido la solicitud de una cita por parte del Ayuntamiento

En estos últimos meses el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha estado trabajando en esta dos líneas con las que pretendía recabar fondos para la recuperación del servicio del tranvía. Por un lado, siguiendo la vía de la capital jienense que consiguió ese 75% gracias a su declaración de interés metropolitano. Para ello, la administración veleña, realizó informes en los que se justificaba esa designación ya que el tranvía tenía paradas en equipamientos comarcales como puede ser el hospital o la Tesorería de la Seguridad Social. La otra ha sido la financiación de las infraestructuras con una partida extraordinaria de la Junta o a través de fondos europeos.