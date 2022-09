Cinesa cerrará en diciembre sus puertas en La Cañada de Marbella tras 22 años de proyecciones

Cinesa cerrará sus puertas el próximo mes de diciembre en el centro comercial La Cañada de Marbella tras 22 años de proyecciones cinematográficas, una decisión que se adopta tras vencer el contrato de arrendamiento y no llegar a un acuerdo con la propiedad, según ha declarado el gerente del espacio comercial, Francisco Javier Moreno.

Según ha indicado, “no se ha renovado el contrato” tras su finalización en el marco de las negociaciones “por ambas partes”, ya que ha asegurado que desde el centro comercial “se le hizo una contraoferta y dijo que no”.

“Se ha terminado el contrato y hemos decidido poner un cine del siglo XXI y quitarnos uno del XIX”, ha remarcado Moreno, quien señalado que las salas y los sofás de Cinesa “tenían 22 años” y “no tenía el último proyector”. “Hay que ir con los tiempos y el público demanda lo último y lo mejor” y “la evolución de la tecnología es brutal y ahora Cinesa no la tenía”, ha recalcado.

El gerente del centro comercial ha señalado que pese a unirle “una amistad personal” con la empresa, en los negocios no es así, ya que “lo compro un fondo, luego otro fondo y llegó un momento en el que Cinesa ya no es Cinesa, es China o un fondo de inversión que lo único que quiere es ahorrar costes a toda costa en merma de la calidad”.

En este sentido, ha apuntado que en los cines del grupo “no hay películas subtituladas en Marbella, que es una atrocidad, no tiene los últimos estrenos por problemas suyos internos y las salas hace años que no las tocan”, ha lamentado Moreno, quien ha valorado que “parece que estamos en el siglo XIX” al comparar con otras instalaciones de la provincia.

De este modo, ha avanzado que el centro comercial ha firmado un contrato con la “multinacional sueca Kinépolis”, que comenzará a operar en La Cañada a partir de enero de 2023, fecha en la que se efectuará “la entrega del local y las obras”.

Sobre el futuro operador, ha señalado que mantendrá “el mismo número de salas porque no podemos ampliar, pero sí hacerlas más modernas, hacer el entorno más cómodo y más agradable, y sobre todo, implementar la última tecnología, que es algo básico sobre todo en un cine”.

Moreno ha señalado que Cinesa “tiene el mismo concepto y diseño de hace 22 años”, algo que “no es de recibo”; mientras que el nuevo operador es “más moderno y con ganas de invertir”, por lo que desde el espacio comercial han apostado por esta “nueva etapa”.

Por su parte, Kinépolis publicó el pasado 11 de agosto en su página web que ha cerrado “un contrato de arrendamiento con la inmobiliaria General de Galerías Comerciales para hacerse cargo de la explotación de dos cines españoles, uno en Mataró (Barcelona) y otro en Marbella, en el exitoso centro comercial La Cañada”, destacando que ambos “operan en mercados con alto poder adquisitivo y la demanda de productos premium”.

El cine de Mataró, está en el centro comercial Mataró Parc y cuenta con 12 salas y 2.916 butacas, el cual “recibió alrededor de 600.000 visitantes en 2019” y que Kinépolis operará a partir del 3 de noviembre de 2022.

El cine de Marbella está en el centro comercial La Cañada y cuenta con “8 salas y 1.610 butacas”, recibiendo “alrededor de 350.000 visitantes en 2019, sobre el que la compañía ha indicado que operará el cine a partir del 7 de noviembre de 2022.

Después de la adquisición, “Kinépolis planea introducir sus conceptos premium como proyección láser, asientos premium y el concepto megacandy en ambos cines”.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group declaró que “con la adquisición de estos dos cines, estamos retomando nuestra estrategia de expansión de manera cautelosa”, apuntando a que “las condiciones de la adquisición y el potencial de ambos sitios nos permitirán crear valor tanto para los entusiastas del cine como para Kinépolis”.