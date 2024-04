Preocupación en el sector inmobiliario de la Costa del Sol por la eliminación de la Golden Visa

Los promotores y agentes inmobiliarios de la Costa del Sol ven con preocupación el anuncio del Gobierno central de eliminar la Golden Visa, y prevén una fuga de inversores que pueden adquirir productos inmobiliarios en otros países.

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, ha valorado como “nefasto” el anuncio del Gobierno central de eliminar la Golden Visa, en estos momentos en los que “destinos como Madrid y Málaga son los más importantes en calidad y precio de Europa”, una medida que según ha recordado fue implementada en 2013 para favorecer la inversión inmobiliaria superior a 500.000 euros a ciudadanos extracomunitarios de la Unión Europea para apostar por “un turismo de calidad”.

De este modo, ha opinado que es “nefasto quitar los beneficios de gente con poder adquisitivo que decide comprar una vivienda o hacer una inversión en Madrid o en la Costa del Sol, para adquirir una segunda residencia y tener una Golden Visa, que sirve para que sus hijos puedan estudiar o para residir” en la zona.

Arranz ha destacado que el impacto de eliminar la Golden Visa puede ser negativo ya que “muchos inversores de alto poder adquisitivo que estaban pensando en Madrid, la Costa del Sol, Palma de Mallorca o Canarias estarán buscando otros sitios”, al tiempo que ha señalado que “invertir en productos de alta calidad crea empleo y riqueza y lo vamos a perder”.

El empresario ha pedido “seguir” con la medida, que según ha indicado el sector “todavía no la ha asumido”, aunque “está despertando críticas por no entender el Gobierno que España es un país de turismo y de turismo residencial, que es lo más importante que tenemos, gente de calidad”.

Por ello, ha destacado que “la gente no está de acuerdo”, y propone subir de 500.000 euros a 750.000 o 1 millón” para seguir dando los mismos beneficios y favorecer el turismo de calidad. Arranz ha señalado que la Golden Visa ha tenido un efecto “muy positivo” en los últimos años, ya que inversores extraeuropeos han tomado “la decisión de invertir en España para poder participar con una inversión”.

Preguntado por si está medida puede favorecer el derecho a la vivienda, Arranz ha valorado que “en absoluto”, ya que “no tiene nada que ver un negocio con otro y no se harán cosas de lujo”, incidiendo en que “las viviendas para trabajadores no tienen nada que ver” con el mercado de lujo y que la de VPO “ha existido siempre pero es un negocio distinto al turismo residencial”.

Mensaje negativo al exterior

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, ha valorado como una “mala noticia” la eliminación de la Golden Visa, “no tanto por su efecto”, sino por “el mensaje que se está lanzando al exterior”.

En este sentido, ha indicado que “el cómputo de las operaciones que se han realizado en estos años no ha sido tanto”, pero ha incidido en que con la medida se está lanzando “el mensaje de que España no cuida a los inversores o al extranjero”.

Así, ha apuntado que el número de operaciones bajo la Golden Visa “no ha sido especialmente significativo, pero nos equilibramos con otros países que dan incentivos a la inversión extranjera”, como es el caso de Portugal, aunque ha recordado que en el país vecino “han cambiado las condiciones fiscales”, aunque “se mantienen algunos incentivos”.

“Somos una potencia que nuestra base de la economía reside en esa captación de inversión”, ha destacado la representante del colectivo, quien ha señalado que “poner las cosas difíciles es muy perjudicial”.

Aragón ha puesto de relieve que el 34% de las viviendas que se venden en Málaga son operaciones que se realizan con compradores extranjeros, matizando que “no todos necesitan la Golden Visa porque son residentes o acceden por otro camino”, pero ha resaltado que “el destino es prioritario para los extranjeros”.

De esta forma, indicado que el sector se ha visto “sorprendido enormemente” tras la noticia de hoy, acogida con “estupefacción y sin entender las causas”, por lo que el colectivo ha pedido “estabilidad y seguridad jurídica en los criterios y las medidas que se adoptan a nivel fiscal”, ya que “cualquier incertidumbre puede ocasionar un trastorno” en la inversión.

La medida genera "incertidumbre"

El presidente de la asociación de agencias inmobiliarias The Leading Property Agents of Spain (LPA), José Carlos León, ha señalado que la noticia de eliminar la Golden Visa se ha acogido de manera “negativa”, destacando que “no es tan importante el número de transacciones” que se han realizado, pero que genera “incertidumbre” que “no va a ayudar a que sigan llegando estos inversores”.

León ha apuntado que la incidencia de la Golden Visa es “mínima” en la Costa del Sol, ya que los principales clientes son “centroeuropeos” como belgas, franceses, holandeses o alemanes, por lo que ha indicado que la medida va a impedir que vengan “clientes chinos, rusos o árabes que estaban llegando”. A ello ha agregado los mercados “americano y canadiense”, que “están llegando ahora” y “tener un visado es un incentivo más”.

Por otro lado, ha valorado que la medida anunciada por el Gobierno no va a servir para “minimizar el precio de venta” de la vivienda, ya que “no tiene nada que ver”, destacando que la inflación o el aumento de los tipos de interés o de los costes de construcción no afectan a este tipo de compradores. “Al cliente de poder adquisitivo alto no le importa y está pagando los precios de hoy en día”, ha referido.

Así, ha remarcado que la medida es “alarmista” y “una cortina de humo que no soluciona el problema”, al tiempo que ha incidido en que lo único que puede favorecer el acceso es “liberar suelo para que el Gobierno y las comunidades autónomas puedan construir vivienda asequible”.

León ha relatado que le parece “increíble” que el Gobierno haya anunciado la medida “sin haberla aprobado” y sin haberla “consensuado con nadie”, en relación a los colegios profesionales o a las asociaciones, por lo que ha solicitado “comunicación” y que se regularice el sector inmobiliario.