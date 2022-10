La finca de Roca pasa de símbolo de la corrupción a recinto ferial (y con nota)

La Caridad, localizada en el distrito de Nueva Andalucía de Marbella, ha pasado de ser una finca ecuestre marcada por la corrupción, a convertirse en un recinto ferial polivalente que el Ayuntamiento de la ciudad destinará al esparcimiento de los vecinos tras ser recuperada, al pertenecer con anterioridad al ex asesor de Urbanismo de la era GIL, Juan Antonio Roca.

La aceptación del nuevo recinto ferial es significativa por parte de los ciudadanos del término municipal, así como que haya pasado de manos privadas al uso colectivo tras años de pleitos judiciales por los casos de corrupción, e intervenida en el caso Malaya junto a la finca Siete Corchones en 2019.

Así, la que fuera una de las propiedades más codiciadas del exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, se ha estrenado como un nuevo recinto ferial polivalente de San Pedro tras celebrarse la Feria de Nueva Andalucía en verano; que albergará durante todo el año actividades para dinamizar la ciudad, algo que es celebrado por numerosos vecinos consultados.

El recinto ferial recibía esta semana desde las primeras horas de apertura la visita de numerosos curiosos y feriantes que acudían al lugar no solo para comprobar cómo ha quedado la Feria de San Pedro, sino para avistar cómo es uno de los bienes embargados a Roca, que por sus dimensiones y resultado asombra a los visitantes. “Me ha encantado la Feria, me ha encantado”, ha afirmado Adela del Valle, una mujer que ha crecido en el núcleo poblacional, pero que en la actualidad vive en Istán debido al elevado coste de la vivienda. Como otros usos para el espacio, ha apuntado a actividades como “ferias de muestras, circos, mercados o rastrillos navideños”, cualquier idea “mientras no se construye aquí”.

Otra pareja residente de Marbella y que paseaba en la semana de estreno del nuevo recinto ferial, ha mostrado su satisfacción con los resultados. Ella, María Río, ha señalado que el nuevo espacio es “precioso”, así como ha celebrado el uso público del mismo, que ha considerado como “fantástico”. En detrimento, ha opinado que la Feria de Noche de Marbella “se la han cargado y es una porquería”. Él, Eduardo Sánchez, ha señalado que es un “gasto innecesario” montar la Feria marbellí todos los años al “no contar con un recinto ferial fijo”, y como alternativas al uso del sampedreño ha destacado que se podrían hacer “ferias, mercadillos o un rastro en condiciones, que aquí no lo hay”.

José Vázquez es un vecino de Nueva Andalucía qua acudía una mañana a conocer el nuevo recinto ferial junto con su mujer, Georgina Cebal, del que ha valorado que es “único” y “está muy bien”. “Esto era de Marbella, nosotros pagamos los impuestos, y tenía que acabar siendo del pueblo”, ha remarcado sobre el uso público del espacio tras su recuperación por parte del Ayuntamiento de Marbella. “Estamos contentos porque el patrimonio es el patrimonio”, ha indicad Georgina, asegurando en relación a la afectación del ruido en La Campana que no le molesta, pese a que la zona está relativamente cercana a la Feria de Noche de San Pedro Alcántara, el cual se oye “un poquito”, pero “está bien”.

Teresa Guerrero y Diego, su compañero, acudían por la mañana a la finca de La Caridad para pasear y ver cómo ha quedado la Feria. “Está muy bien, es un recinto amplio y bonito”, ha opinado la mujer, al tiempo ha considerado “genial” que la antigua propiedad de Roca se destine al uso del pueblo, que además de ello “siempre es mejorable al ser el primer año” y “puede mejorar la organización y estar más ordenado y bonito” de cara a los próximos años. Mientras, Diego ha valorado como una paradoja el acontecimiento: “De Roca a San Pedro”, ha exclamado haciendo un símil a la cátedra según la cual el Santo Patrón es la piedra sobre la que se cimenta la Iglesia. Al mismo tiempo, ha afirmado que el ruido de la Feria “no interrumpe nada”, en relación al sueño de los vecinos de La Campana. Entre ambos, proponen que el espacio se podría destinar a “un campo de fútbol o de baloncesto” o “hacer actividades educativas para los niños”. La creación de un “acceso directo” para evitar los atascos registrados durante estos días de fiesta, tanto en el Polígono de San Pedro como en la entrada Nueva Andalucía, ha sido una de las sugerencias de la pareja.

Otros como Francisco Hurtado y Josefa Millán, apuestan por desarrollar en el recinto ferial "una discoteca o baile para mayores", ya que aseguran que en San Pedro "no hay sitios de ocio o de música" para este colectivo. De la misma opinión son Blanca Herce y Marcos Leiva, que mientras esperaban a la apertura de las barras en la antigua finca de Roca, además de "conciertos o festivales", ha indicado el vecino.

El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ha hecho alusión a la “carga simbólica y emocional” del espacio debido al “saqueo” que sufrió la ciudad durante los gobiernos del GIL, y su posterior incorporación al “patrimonio municipal como equipamiento público”. La “satisfacción festiva y por recuperar un patrimonio histórico” es palpable en los vecinos, que estos días han podido comprobar “el legado de lo que había aquí”, ha indicado el edil, recordando el trabajo de rehabilitación que se ha hecho durante tres años tras su recuperación de cara a su puesta de largo, lo que “demuestra que la Justicia tarda, pero al final actúa”, ha referido. El paso siguiente será “desmontar la Feria y conservar” la finca para después “plantear la gestión del recinto, ya que “muchas promotoras musicales” han contactado con el Consistorio para “realizar conciertos en verano”, ha asegurado el concejal.

En el momento de su recepción por parte de la Corporación municipal hace tres años, la finca atesoraba numerosas piezas de valor desde carruajes que pertenecían a los caballos de Roca hasta obras de arte, esculturas, piezas antiguas de colección, retratos de toreros o trofeos taurinos, entre otras colecciones. En octubre de 2022, las atracciones de feria marcan el skyline del espacio, de “81.000 metros cuadrados” de superficie con “40.000 de atracciones” y “34.000 de aparcamiento”, estando valorada en más de cinco millones de euros.

El debate ha saltado a las redes sociales, donde se ha propuesto que la Feria de Marbella se celebre en el nuevo recinto ferial de La Caridad.