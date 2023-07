Los hermanos Jackson actuarán en el Marbella Arena este jueves

El espíritu del cantante Michael Jackson regresará este verano a la Costa del Sol de la mano de sus hermanos Jackie, Marlon y Tito, que traerán su impronta el próximo 27 de julio al recinto de Marbella Arena, localizado en Puerto Banús, para deleitar al público con éxitos de la banda y nuevas canciones, según ha informado este lunes el presidente de la organización, Luis Miguel Martín.

Así, la icónica familia del pop, The Jacksons, volverá a Marbella tras su visita en 2019, antes de que se desatara la pandemia, para deleitar con éxitos como ‘ABC’, ‘Blame It On The Boogie’ y ‘¿Puedes sentirlo?’.

The Jacksons, conocidos por su emblemático tema ‘I Want You Back’, que catapultó su carrera en 1969; llegarán al Marbella Arena para deleitar a los fans con un espectáculo cargado de nostalgia y talento, han destacado. El concierto promete revivir los inolvidables momentos que vivieron junto al inigualable Michael Jackson, así como presentar algunos de sus grandes éxitos en solitario.

Luis Miguel Martín, El presidente del Grupo Marbella Arena, ha expresado su entusiasmo ante la llegada de The Jacksons a la ciudad y ha destacado “el magnífico espectáculo que aprovechará al máximo el espléndido escenario y las modernas instalaciones de Marbella Arena”.

El evento está organizado por Rock Lounge en colaboración con Hard Rock Hotel Marbella, y como telonero actuará Ray Lewis, antiguo vocalista de los legendarios pioneros del soul The Drifters, quien presentará éxitos memorables como ‘Under the Boardwalk’ y ‘Up on the Roof’.

Desde su debut en 1969, los hermanos Jackson han dejado una huella en la industria musical, alcanzando múltiples éxitos y numerosos números uno en las listas de Billboard. Su legado perdura hasta hoy, y su música sigue siendo un referente para nuevas generaciones de artistas y fans en todo el mundo.

Las entradas para el concierto de Marbella Arena ya están disponibles para su compra en la página web de la organización.