La apertura de piscinas se retrasa por los controles higiénico-sanitarios

Los administradores de fincas y las empresas dedicadas al mantenimiento de las piscinas en la Costa del Sol han criticado que la apertura -una vez que la Junta de Andalucía ha autorizado el rellenado para este verano-, podría verse retrasada en muchas instalaciones debido a las analíticas que hay que realizar para comprobar que el agua cumple con las medidas higiénico-sanitarias, por lo que han lamentado que no se haya comunicado la decisión con más antelación para la puesta en funcionamiento el 1 de junio, según varias fuentes consultadas.

La Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía ha autorizado de forma excepcional el rellenado de piscinas durante este verano en la Costa del Sol Occidental, una medida que estará en vigor del 1 de junio al 30 de septiembre y que comunicó el pasado viernes Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad tras las nuevas medidas adoptadas por la Comisión de Gestión de la Sequía de la Junta, que decretó el paso de emergencia con escasez grave a severa aumentando así la dotación por habitante y día a los 225 litros, entre otras.

El presidente del Colegio de Administradores de fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, ha valorado “positivamente que se puedan abrir ya las piscinas" tras anunciarse el pasado viernes y que "la mayoría de los bandos municipales son coincidentes”, aunque ha lamentado que “se ha retrasado mucho la Junta de Andalucía” a la hora de informar “cómo se tenían que abrir”.

El representante del colectivo ha señalado que la mayoría de las piscinas no se han visto afectadas durante el tiempo en el que no se ha podido proceder a su rellenado por el anterior decreto de sequía, ya que “casi todas han estado con agua” y “normalmente si no están en funcionamiento se utilizan productos de invernaje para que ese agua no se descomponga”.

En este sentido, ha apuntado que “quizá se deberían de haber estado preparando con mas tiempo para el baño y nos han dado muy poco tiempo de antelación para la apertura de las piscinas”, recalcando que “algunas se retrasarán un poco hasta que las lecturas del agua y las condiciones sanitarias para el baño sean las adecuadas”.

En cuanto a los trabajos de relleno, ha indicado que como “se permite en todos los municipios con agua de red, ahora quizás habrá una parte del rellenado que se tenga que producir para la limpieza de los filtros y lo que tiene que ver con el reacondicionamiento del agua”, mientras que de manera posterior se comenzará a “filtrar en el proceso de cloración normal que tiene la piscina cuando está abierta e ir haciendo las lecturas de las condiciones del agua para que esté óptima para el baño”.

Jiménez ha recordado que el colegio profesional pidió cuando se prohibió rellenar las piscinas “unificar los criterios y que lo hicieran lo más pronto posible”, destacando que “deberían de haber comunicado” antes la autorización para el rellenado. “Lo primeo lo han cumplido, y casi todos los ayuntamientos se han puesto de acuerdo para emitir un bando parecido a otros con las mismas medidas, pero han tardado mucho en poderse pronunciar por los retrasos de la Junta de Andalucía”, ha subrayado.

Valores del agua

Según ha puesto de relieve, de manera previa a la apertura hay que realizar una analítica para comprobar los valores del agua y que cumple con las medidas higiénico-sanitarias, lo que “tarda, no es inmediata”, agregando que si “da algún tipo de irregularidad hay que hacer el tratamiento”, por lo que la apertura “a lo mejor se demora varios días”.

“Si hace 15 días nos dicen que el 1 de junio se abren las piscinas, hubiéramos empezado a hacer esos tratamientos, entonces no habría duda de que el día 1 hubieran abierto todas las piscinas”, ha enfatizado Jiménez, quien ha remarcado que el día previsto para abrir, el pasado sábado, es el que “nos hemos puesto a prepararlas para el baño”.

Mario Martín es el gerente de la empresa Servihogar Málaga, dedicada al mantenimiento de edificios y que opera desde Torrox hasta Fuengirola, quien ha destacado que desde que se ha dado a conocer la autorización “es una locura” con “el chorro de bandos con lo que permiten y lo que no, cosa que hemos pedido”.

Así, ha resaltado que se ha recibido con “alivio” el anuncio de rellenar las piscinas este verano, aunque ha lamentado que “lo que echamos en falta es que no se haya hecho con la suficiente antelación y previsión”, destacando que “se podría haber anunciado el 15 de mayo y se hubieran preparado con tiempo”. “Lo ideal es que el 1 de junio hubiesen estado abiertas todas las piscinas, no que empiecen a prepararse”, ha apuntillado.

Sobre el proceso de rellenado, Martín ha señalado que “muchas piscinas están tardando entre 1 y 2 días porque algunas no tienen el automático”, mientras que otras cuentan con “una toma donde sale un hilo de agua, que no es un caudal muy grande”, a lo que ha añadido que “el problema es que una vez que la rellenas hay que hacer una analítica previa 15 días antes a la apertura”.

Respecto a los trabajos, ha indicado que si la piscina se ha mantenido “en ciertos valores acordes a la normativa, con el cloro y el PH en sus niveles, ya simplemente es terminar de rellenar de agua y que los motores hagan el trabajo de filtración en el horario adecuado, entre 8 y 10 horas al día”.

Piden “previsión” y “claridad”

El empresario ha pedido “previsión y claridad en las medidas”, así como “hacer inversiones en infraestructuras y en dotar de servicios que garanticen que podamos desarrollar nuestra actividad empresarial con normalidad”.

El propietario de la empresa Marbella construcciones y piscinas, Andrés López, ha valorado que las autoridades deberían de haber anunciado con más antelación la autorización para rellenar las piscinas, ya que ha indicado que con las analíticas que hay que realizar “tardarán 15 o 20 días y seguramente empecen a abrirlas el 1 de julio”.

“Tenían que haberlo anunciado antes porque hay muchas obras que no han comenzado por la incertidumbre de saber si iban a dejar o no llenar las piscinas”, ha señalado el empresario, quien ha apuntado que debería de haber “más desaladoras”. “En Málaga hay agua de sobra, lo que hay que tener es esto previsto para que en un futuro no vuelva a pasar, porque con el agua del mar desalada se puede trabajar perfectamente la maquinaria de la piscina”, ha incidido.

Según ha señalado, rellenar una piscina con cubas de unos 50.000 litros puede tener un coste de unos 1.000 euros, mientras que rellenar otra de 250.000 litros puede costar unos 5.000 euros, resaltando que “la red es algo más barata”, sobre “un 40% menos”.

Del mismo modo han opinado desde la compañía Piscigres, destacando que las autoridades “deberían de haberlo anunciado antes” debido a las analíticas previas que hay que realizar a la apertura de las piscinas, ha indicado Diego Millán, empleado de la compañía, quien ha señalado que ésta se dedica a la construcción y “el mantenimiento y rellenado lo hace el cliente”.

En sus palabras, autorizar el rellenado de las piscinas para este verano “es una ventaja porque nos facilita el tema con los clientes”, subrayando que “el hecho de tener que rellenarlas con cubas como se estaba haciendo estos meses, es un sobre coste que complica”. Al mismo tiempo, ha valorado que “la solución es hacer más desaladoras, teniendo en cuenta el entorno marítimo que tiene España”.