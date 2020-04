La recogida de residuos en Marbella cae un 10% y aumenta un 45% el reciclaje de envases

El volumen de residuos sólidos urbanos recogidos en el mes de marzo por los servicios municipales de Marbella ha experimentado un descenso respecto al mismo periodo del año 2019, salvo en el caso de los envases ligeros, que han crecido en más de un 45,5%.

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Marbella, Diego López, ha señalado que esta bajada se debe al cierre de establecimientos hoteleros y de comercios que no son de alimentación como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Además, ha agregado, las cifras revela que "casi 25.000 personas no están generando residuos en Marbella, y en gran parte serían turistas que, lógicamente, no han visitado la ciudad por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19".

En un comunicado, ha señalado que uno de los servicios más importantes en la lucha contra el virus es la limpieza y la recogida de basura de las vías públicas: "Pese al cierre de bares y establecimientos, sigue produciéndose en los hogares, aunque en menor medida".

El edil ha detallado que el pasado marzo se recogieron 5.883 toneladas del contenedor gris, lo que supone casi un 11% menos que en el mes de febrero y casi un diez% menos en comparación con las 6.524 toneladas del mismo periodo de 2019.

La recogida de papel y cartón se ha reducido en un 12,70% respecto al año anterior, pasando de 233.348 kilos a 179.580 kilos, y supone una bajada del 8,1% en comparación con el mes de febrero.

En el caso del vidrio, el descenso es de un 11,45%, ya que en marzo de 2019 se recogieron un total de 253.652 kilos y este año han sido 224.600 kilos, lo que supone también un 8,5% de descenso respecto a febrero.

En cuanto a los envases ligeros, ha especificado que han pasado de 239.948 kilos en marzo de 2019 a 349.167 kilos en el mismo periodo este año, lo que supone un aumento de más del 45,5%. "Esto obedece a una mayor concienciación por parte de la ciudadanía al estar en casa confinada, especialmente los niños, que son un colectivo muy proclive al reciclado, y al hecho de que la limpieza profunda de viviendas y trasteros genera un aumento de este tipo de residuos", ha explicado.

Desde la declaración del estado de alarma el procedimiento de recogida de los contenedores no ha sufrido cambios, ha recordado, añadiendo que únicamente se adaptó a las instrucciones para la gestión de residuos por el coronavirus, "siguiendo las medidas de protección de los trabajadores que implementó el Ayuntamiento para su seguridad".

En este sentido, ha indicado que solo se ha visto afectada la recogida de muebles y enseres y los puntos limpios móviles, si bien para garantizar el depósito de estos residuos permanece abierto el punto limpio de calle Carbón. Aún estando en cuarenta, ha agregado, "debemos comprometernos y seguir reciclando".

Consejos y horarios

Desde la delegación de RSU recuerdan a los vecinos que los guantes de látex o nitrilo empleados para hacer la compra u otros usos no son envases y, por tanto, no deben depositarse en el contenedor amarillo. Advierten que desde el 1 de abril, con la llegada de la primavera, el horario del depósito de la basura resto y orgánica tendrá que realizarse de 20:00 a 23:00.

El contenedor gris es para materia orgánica. Aquí se depositarán los restos de las comidas o pañales usados, pero nunca los materiales que tengan su contenedor específico, siempre en bolsas totalmente cerradas, estando prohibido dejarlos fuera de ellas. El depósito de residuos de recogida selectiva, como cartón, papel y envases, no tienen horario específico, por lo que se podrá depositar a cualquier hora intentando molestar lo menos posible y siempre depositando los residuos en el interior de estos contenedores.

El contenedor de tapa azul es para papel y cartón, revistas, periódicos, cajas y envoltorios de galletas, conservas o embalajes. En el contenedor de tapa amarilla se deben depositar los envases de metal, latas de conservas o bebidas, bolsas, botellas de plástico y todo tipo de briks de leche y zumo.

Respecto al vidrio, que se recoge en el contenedor de tapa verde, queda prohibido el depósito de este residuo en horario nocturno de 22.00 a 08.00 horas. "No se deben tirar cristales rotos, espejos, vasos de cristal, ya que no es vidrio y contamina su reciclado", ha concluido.