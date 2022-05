El grupo de restauración Salvaje oferta casi medio centenar de empleos en Marbella

La cadena internacional de restaurantes Grupo Salvaje está llevando a cabo en estos días su proceso de selección de personal en las instalaciones de Marbella Arena, donde se reclutará a los candidatos que optan al casi medio centenar de puestos de trabajo que oferta la cadena para la apertura de su próximo restaurante en la ciudad costasoleña, según ha informado este viernes la organización.

Así, un total de 20 personas de cocina y 20 de sala se estrenarán el 1 de junio, fecha prevista para la inauguración del nuevo restaurante que el Grupo Salvaje abrirá en la ciudad. Además, el personal de cocina seleccionado llevará a cabo la formación en uno de los restaurantes que la cadena tiene en Madrid.

Salvaje Marbella representa un nuevo concepto, un beach club que busca ofrecer experiencias 360 grados a sus clientes, centrada en los pilares de la cocina fusión japonesa con productos de alta calidad, shows y música, coctelería y servicios siempre en mesa.

Los restaurantes del Grupo Salvaje destacan no solo por su atractiva propuesta gastronómica si no que la decoración y el interiorismo tienen la misma importancia que la oferta culinaria. El desembarco de la compañía en Marbella supone no solo un nuevo concepto de restauración, sino también la creación de casi un centenar de puestos de trabajo entre los vecinos de la ciudad.

El presidente del Grupo Marbella Arena, Luis Miguel Martín, ha agradecido la confianza del Grupo Salvaje por organizar sus jornadas de reclutamiento en estas instalaciones. “Nuestro recinto ofrece muchas posibilidades para albergar acciones y eventos de muy diversa índole. Tenemos un equipo que se adapta perfectamente a las necesidades que se nos vayan planteando para dar las mejores soluciones”, ha destacado Martín.