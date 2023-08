Aumenta la demanda de turistas árabes en hoteles de lujo en Marbella y Málaga

En cuanto al comportamiento en el gasto y la estancia media, ha señalado que “es de los más altos, ya que normalmente suelen ocupar habitaciones de alto grado”, y cuyo precio “está muy por encima de la media a nivel a nivel de la Costa del Sol”. Mientras, la estancia media “suele ser prolongada por encima de las siete noches”. El hotelero ha valorado que “este tipo de turismo no supone más de un 2% o 3 % de la afluencia de turistas internacionales” del destino en cómputos anuales, aunque ha destacado su importancia al concentrarse en la época estival.

En las compras se decantan por los productos "más llamativos"

El turista árabe ha llegado a Marbella otro verano, siendo uno de los grandes reclamos de este mercado el turismo de compras de lujo, con su epicentro en Puerto Banús, y decantándose por lo “más llamativo”.

Desde la firma de moda Max Mara han señalado que el ticket medio suele estar “entre los 1.000 y los 3.000 euros”, con una predilección por “lo que más pueda dar a entender que tienen un poder adquisitivo alto”, con una moda “más superficial, que se vea el logotipo o que tenga brillantes”.

La afluencia en la marina se percibe este verano, aunque “menos que otros”, destacando los visitantes de Kuwait. “Haya menos, y en general ha dado un bajón”, han indicado respecto a la llegada de visitantes en Puerto Banús, quizás porque eligen “otras temporadas”; donde destaca un perfil de “muchos árabes europeizados” y “ostentoso”, de una media de edad entre los 30 y los 40 años.

“El turismo árabe está tirando de descuentos”, ha relatado por su parte Khalil Aboul, de la boutique de moda Ekseption, quien ha valorado que “hay un pelín menos de afluencia que el año pasado”, algo que ha achacado a la elección de “otros destinos”, la “delincuencia” o que “no les gusta el ambiente”. “Aquí no vienen por el tema de las mujeres con el paño transparente y el tanga”, que vienen en “manada”, ha referido.

“En moda piden prendas exclusivas y a la moda, más especiales”, ha señalado Rubén, de la tienda Own Style, quien ha indicado que “hay mucha gente, pero no está gastando tanto como otros años”. “Hay gente que no mira la etiqueta y otra que te intenta rebajar lo máximo posible”, ha indicado, señalando que “se ha vendido más en invierno”, cuando han superado el nivel de 2022.

Otro de los centros neurálgicos de compras en Marbella es su casco antiguo, donde “no ha habido un descenso de este público y este año es cuando más hay”, ha manifestado Miguel Gómez, que regenta las joyerías Gómez & Molina en el centro y en Puerto Banús.

“De 10 personas que entran al día, 4 son de esos países” como Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Arabia Saudí, ha apuntado el empresario, señalando que en joyería “buscan la variedad y la calidad”. En este sentido, ha comentado que hay un público joven que “tiene una capacidad de compra mayor que la de jóvenes de Europa y que se puede permitir joyas de 3.000 o 4.000 euros”.

Por otro lado, ha dicho que hay familias o parejas que “tienen un nivel adquisitivo alto y se pueden gastar 15.000 o 20.000 euros” o “familias reales o personalidades del golfo pérsico que el limite lo ponen ellos, no tienen medida”, aunque ha puntualizado que “es más anecdótico”.

“Las compras para ellos son una de las mayores atracciones que tiene Marbella porque encuentran todo en la puerta de su casa, pero el hecho de ir vacaciones y decir que lo han comprado en Marbella es un aliciente”, ha remarcado.

Gómez ha valorado que “Andalucía para los árabes es terreno abonado” y “lo que hace falta es que lo reguemos bien y lo cuidemos”, por lo que ha destacado que importancia de la promoción que hace la Junta en estos países. A ello ha agregado incidir en aspectos como la gastronomía, “en nuestros valores y señas de identidad como el flamenco, que les encanta”.