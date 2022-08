Los vecinos del club de playa Opium de Marbella piden reunirse con el Ayuntamiento

Los vecinos de la urbanización El Real, localizada en Marbella y afectada por los ruidos que genera el club de playa Opium -en el que se registró un tiroteo en la madrugada del pasado 18 julio que se saldó con 5 heridos-, han solicitado al Ayuntamiento de la localidad mantener una reunión para abordar diversas cuestiones relacionadas con la seguridad y la contaminación acústica que genera la discoteca, y que según los residentes ha sido declinada por parte de la Administración local.

Los residentes de la urbanización han mostrado su descontento ante la petición que han realizado al concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, para que “explique en qué se ha actuado en los últimos cuatro años por parte de Policía Local en la macrodiscoteca Opium, antes de dirigirnos a la alcaldesa como responsable última de la gestión del equipo de gobierno”.

De este modo, piden saber “cuántas intervenciones, inspecciones y actas de infracción se han realizado” en el establecimiento, así como “el resultado de cada una de nuestras llamadas telefónicas al 092 y las denuncias realizadas sobre el ruido y las diferentes actividades ilegales que se desarrollan en el interior del recinto”.

Por otro lado, los residentes demandan conocer “qué inspecciones se han realizado tanto por Protección Civil como por los Bomberos para comprobar los requisitos de seguridad exigible como auditorio” y “si se ha hecho antes de su apertura o no se ha hecho aún”. Además, solicitan información sobre si “en las inspecciones que se han realizado se comprueba que el limitador de sonido corresponde con el que se ha autorizado y si está funcionando” debido a que “en los últimos años no ha funcionado o no ha transmitido lecturas, y ahí se puede comprobar tanto el horario de utilización como el ruido que emite al aire”, aseguran.

Asimismo, desde la zona residencial cuestionan “cómo se puede autorizar una salida de emergencias donde coincidan vehículos y personas”, así como no entienden que “se permite que en esa misma salida y entrada principal se agolpen taxis y VTC”. A ello han añadido que esta zona “no cuente con aceras protegidas para los peatones que se acerquen a los eventos”.

En este sentido, los vecinos lamentan que “ante esta petición de reunión” practicada al Ayuntamiento de Marbella, “el concejal entiende que no tenemos la suficiente entidad para ser atendido por él”, por lo que han valorado que “como representante del pueblo que es, tiene la obligación de reunirse con nosotros y no escabullir el bulto”.

Por su parte, el Consistorio ha indicado que “los delegados de Industria y Seguridad Ciudadana ya tienen una fecha programada para la reunión con la junta directiva de la comunidad de propietarios de Lindasol y El Real Panorama, que la solicitaron por registro de entrada el pasado 28 de julio”, aunque no han especificado un día concreto.

De este modo, han señalado que “a pesar de que se trataría de un encuentro para que los técnicos faciliten la información que los representantes de la comunidad vecinal han solicitado, estarán presentes ambos ediles”. Por otro lado, han asegurado que “no consta, por otra parte, ninguna otra solicitud de reunión por parte de algún vecino (ya representado por su junta de la comunidad de propietarios) ni de ninguna supuesta plataforma”. Mientras que los residentes apuntan a que han solicitado por "sede electrónica" una reunión con el edil de Seguridad a nivel individual.