Detenido por agredir a una menor que tenía acogida en su casa de Mijas

Un hombre de mediana edad ha sido detenido por la Guardia Civil en Mijas por agredir supuestamente a una adolescente de 15 años y nacionalidad francesa a la que tenía acogida en su domicilio. El presunto autor reconoció que había golpeado a la menor y le había hecho un mataleón, pero que se detuvo cuando vio que se iba a desvanecer.

La menor manifestó a agentes de la Policía Local que el hombre la había agredido, por lo que éstos pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que lo detuvo, según han informado este lunes a EFE fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron a mediados de la semana pasada cuando la menor manifestó a los policías locales que el hombre, de unos 45 años, la había intentado estrangular, hasta el punto de que casi perdía el conocimiento, y que también le había golpeado con una zapatilla en la cabeza, según Sur.

La menor había llegado a ese domicilio de Mijas a través de una asociación francesa que se dedica a llevar a Málaga a menores con algún tipo de trastorno o con problemas de conducta para que pasen una temporada a cambio de una retribución mensual.

Detenida una madre ebria que pasó la noche de fiesta en bares con su hija de 4 años

A mediados de este mes, fue detenida una mujer, que supuestamente pasó toda la noche de fiesta con su hija, de 4 años. Eran las 11 de la mañana cuando una llamada ponía en alerta a la Policía Local de Málaga. El testigo aseguraba haber visto entrar en un bar situado en el distrito Bailén-Miraflores a una pareja ebria acompañada de una menor. La madre fue detenida por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de obligaciones familiares.

Los hechos se remontan a este pasado domingo. Tres patrullas se movilizaron para localizar a la progenitora, que iba acompañada de un hombre, que no era el padre. Habían estado, según las pesquisas, en casa de unos amigos y, después, de bar en bar, según las pesquisas. El último de ellos, situado cerca del Hospital Materno Infantil de Málaga. La investigación apunta a que entraron en el local con la intención de seguir bebiendo, pero, según ha podido saber este periódico, no querían pagar las consumiciones. Los responsables del negocio se negaron a servirles. La pareja estuvo “poco tiempo” y ambos se marcharon junto a la pequeña, que no había dormido.

La Policía Local, que se hizo cargo del caso, los encontró caminando por la zona de Arroyo de los Ángeles, esquina con calle Blas de Lezo. Allí fueron interceptados. Ambos presentaban signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Tras entrevistarse con ellos, la madre reconoció espontáneamente ante los efectivos que habían estado alternando en locales toda la noche junto a la niña. La mujer fue arrestada por, presuntamente, haber incumplido sus obligaciones y deberes vinculados a la patria potestad, entre otros el descanso y la dispensa de alimentos que requiere un menor. Después, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía.