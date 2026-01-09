El viento vuelve a derribar el alumbrado de Navidad en Mijas: el Ayuntamiento se plantea adoptar medidas contra la empresa responsable

Una muy fuerte racha de viento ha vuelto a derribar durante esta pasada madrugada parte del alumbrado de Navidad instalado en Mijas Pueblo. Según ha informado el Ayuntamiento del municipio, el suceso se ha debido a un episodio de "vientos sinópticos del noroeste", asociados a la actual situación meteorológica de inestabilidad.

De acuerdo con el Centro Meteorológico de Málaga, este tipo de vientos puede encauzarse y generar velocidades y fuerzas muy elevadas. El Consistorio ha explicado que la estructura afectada contaba con un certificado de la empresa responsable que garantizaba su resistencia a vientos de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que se deduce que las rachas registradas han superado ese umbral.

La empresa encargada del alumbrado se encuentra trabajando sobre el terreno para retirar la totalidad de la estructura caída. Estas labores estaban previstas para la jornada de este viernes, una vez finalizado el desmontaje del alumbrado navideño en La Cala y Las Lagunas.

Daños en vehículos estacionados y una farola caída

Como consecuencia del incidente, se han producido daños materiales menores en algunos vehículos estacionados en la zona y ha caído una farola en la plaza. Por fortuna, no ha habido víctimas que lamentar.

El Ayuntamiento de Mijas ha señalado que valorará los daños ocasionados y las circunstancias que han rodeado este incidente, y se reserva la posibilidad de adoptar medidas, incluidas posibles sanciones, en el marco del contrato firmado con la empresa responsable.

Es la segunda vez que el temporal afecta al decorado instalado en el municipio. En el caso anterior, ocurrido a mediados de diciembre, fuertes rachas de viento, de hasta 130 kilómetros por hora, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de Málaga recogidas por el Ayuntamiento de Mijas, azotaron el litoral de la localidad. En esa ocasión provocó múltiples daños, sobre todo en la zona de La Cala, con el derribo de parte del alumbrado, numerosos árboles arrancados, ramas caídas y hasta barcos sacados del agua y arrastrados a tierra. El personal municipal trabajaba desde aquella madrugada en el análisis de daños y reparación de los desperfectos.

También los técnicos municipales del Centro Estatal de Meteorología (Aemet) se desplazaron hasta la zona para realizar un estudio de campo que permita determinar qué episodio meteorológico se produjo, así como la intensidad de este, según el director del organismo en Málaga, Jesús Riesco.

El día con más frío que se recuerda en los últimos años en la provincia de Málaga se dejó sentir no solo en el cuerpo y los termómetros, sino también en los enchufes. Con mínimas que en el interior rozaron los -4 grados y que en zonas costeras podían rondar fácilmente los 3 o 4 grados, cada cual sobrellevó como pudo las gélidas temperaturas: en la calle, con más capas de abrigo, guantes, bufandas, gorros y hasta doble calcetín; y en casa, tirando de estufas y calefacción –porque la manta y la bata se quedaron cortas esta vez–. Así lo avalan los datos del consumo eléctrico de estos días, facilitados por Endesa, que sitúa el pico de la demanda en la provincia en la noche del pasado martes, 7 de enero, con 1.396 megavatios (MW) alcanzados a las 20:54 horas.

Se trata del récord de consumo eléctrico en lo que va de este invierno, que comenzó el pasado 21 de diciembre. Los datos ofrecidos por la compañía muestran, además, que es uno de los más altos de los últimos años. Respecto al año pasado, la cifra está cerca de los 200 megavatios por encima de la punta de demanda más alta contabilizada el 8 de enero de 2025 –la fecha que Endesa utiliza para hacer comparativas, por ser el equivalente en día de la semana a este martes 7 de enero–. Ese día, casi a la misma hora (20:59), la energía que circulaba por la red eléctrica malagueña era de 1.208 MW. Asimismo, el consumo eléctrico del frío martes 7 de enero también está por encima del récord del invierno pasado en Málaga, que se vivió a las 21:10 horas del 15 de enero de 2025, con 1.255 megavatios.