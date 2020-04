Eldevenir a las puertas

La aventura de Eldevenir Art Gallery echó a andar a finales de 2015, cuando María Rosa Jurado decidió al fin liarse la manta en la cabeza y acometer empresa tan quijotesca como la apertura de una galería de arte: “En realidad llevaba dándole vueltas a la idea desde que estudiaba en Madrid, aunque finalmente el empujón del artista José Luis Puche, que me permitió exponer su obra gráfica, resultó definitivo”, apunta la propia artífice a Málaga Hoy. A lo largo de 2016, Jurado decidió acogerse a la virtualidad on line para poner en contacto a artistas y coleccionistas ya bajo el sello de Eldevenir, “pero lo digital se me quedó pronto pequeño, así que empezamos a probar otras cosas”. Así, la galerista comenzó en 2017 a organizar exposiciones en colaboración con otros espacios y a participar en algunas de las ferias de arte más importantes del país. Hasta ahora, Eldevenir Art Gallery ha organizado seis exposiciones y ha participado en cinco ferias, algunas tan importantes como ArteSantander, considerada la segunda feria internacional de arte contemporáneo más importante de España después de Arco. En cuanto a las muestras más recientes, la epidemia del coronavirus obligó al cierre antes de tiempo de Afterwork, el proyecto con obras de Jesús Zurita e Irene Sánchez Moreno inaugurado el 21 de febrero en Ramírez-Pedrosa y Herrero Abogados, en la calle Larios; y desde hace sólo unos días puede verse la exposición virtual Interpaisajes, que reúne obras de diecisiete artistas y para la que Eldevenir Art Gallery colaboró con la Galería Zunino de Sevilla. Con semejante trayectoria, trenzada en un plazo tan breve, el siguiente paso debía ser la apertura de una sede física propia para Eldevenir: “Trabajar con otras galerías tiene muchas ventajas, pero terminas echando de menos tener tu espacio para citar a artistas y coleccionistas con la mayor comodidad, para organizar las exposiciones bajo tu criterio y también para procurar las mejores condiciones a todos los implicados. En ocasiones encuentras galerías que trabajan con mucha ilusión y mucha dedicación pero las condiciones en relación con los artistas, por ejemplo, no son buenas”, explica la galerista. Pues bien, la casa de Eldevenir Art Gallery ya está aquí: abrirá sus puertas en cuanto la epidemia lo permita en Torrox, el municipio natal de María Rosa Jurado. Y promete ser un agente dinamizador de primer orden para el arte.

“De hecho, la intención era inaugurar la sala al final de la primavera, aunque las circunstancias nos han obligado a retrasarlo todo. Esperamos que pueda ser cuanto antes”, apunta Jurado, quien señala que la primera exposición mostrará obras cedidas expresamente “por un importante coleccionista privado de Málaga”. A partir de aquí, Eldevenir Art Gallery se presenta como “una apuesta decidida por Málaga” que, sin embargo, no se pone límites geográficos a la hora de actuar: “Buena parte de los artistas con los que trabajo son andaluces, y en concreto malagueños. Pero también cuento con creadores de otros lugares de España. Algunos son de media carrera, digamos, y otros son emergentes, porque quiero que la galería constituya un instrumento útil a los artistas que empiezan”. La nómina de artistas adscritos a Eldevenir incluye a referentes como Simon Zabell, Fernando Bayona, Juan de la Rica, Antonio Rico y los citados Irene Sánchez Moreno y José Luis Puche.

"Hay muy pocos coleccionistas en Málaga, y los que hay son más bien modestos", sostiene la galerista

En cuanto a la opción preferente por la provincia de Málaga para instalar su proyecto, asumida desde el principio, María Rosa Jurado da cuenta de las luces y las sombras: “Abrir una galería de arte no es fácil en ningún sitio, pero a partir de esta premisa cada territorio tiene sus particularidades. En la Axarquía hay un coleccionismo interesante, especialmente en Nerja y Frigiliana, así que Torrox es, a priori, una buena opción. Pero, en lo que se refiere a Málaga, el panorama es más complejo”. Preguntada por la paradoja de que Málaga, reconocida como Ciudad de los Museos, cuente tan pocas galerías, Jurado recuerda que en realidad “hay muy pocos coleccionistas en Málaga, y los pocos que hay son más bien modestos. La última gran etapa de esplendor fue en los 90, cuando, en correspondencia con el boom inmobiliario, muchos se lanzaron a comprar arte. Pero aquello desapareció, y buena parte de aquellas galerías también. Yo creo que sí se puede sacar adelante una galería en Málaga, pero, para empezar, habría que dejar de ser invisibles y desarrollar estrategias necesarias. Es cierto que el arte no es un bien de primera necesidad, pero, si se incentiva, puede tener una alta rentabilidad social y cultural, además de económica. De entrada, hacen falta patrocinadores. Y sería interesante que se establecieran ayudas también desde el sector público. En Sevilla, por ejemplo, se conceden ayudas anuales a librerías, galerías y otros espacios culturales, y habría que entender que en Málaga esto podría generar un retorno muy provechoso no sólo para los implicados, sino para toda la ciudad”. En cualquier caso, Eldevenir Art Gallery continúa su singladura con un horizonte bien prometedor.