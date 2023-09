Atanda Quadri Adebayo trae a CAC Málaga la cultura nigeriana a través del carboncillo

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presentó este jueves For Future Purposes, la primera obra del artista Atanda Quadri Adebayo, de origen nigeriano y de tan solo 24 años. La muestra está compuesta por diecinueve pinturas y dos esculturas. El artista representa a través de ellas la cultura y la vida cotidiana de Nigeria.

Atanda Quadri Adebayo asegura: "Yo no pinto retratos si no a personas", por ello la exposición está compuesta por obras en las que el artista representa personajes y situaciones de su cultura. La mayoría familiares y amigos.

Las obras están compuestas por carboncillo y acrílico, aunque a veces solo utiliza el primero que está muy ligado a su historia personal. La madre de Atanda Quadri vendía carbón para mantener a su familia y le daba pequeños trozos al artista que luego utilizaba para pintar.

Además del carboncillo, el Adebayo utiliza "el alma del artista", como él mismo nombra, al fondo que incluye en algunas de sus obras con figuras abstractas de acrílico. Estas las realiza mediante una pajita por la que sopla, esto para él supone una metáfora de la vida, ya que incorpora en sus cuadros su propia respiración, y le da su toque más personal.

El artista elige el nombre de la exposición, For Future Purposes –Para fines futuros–, en homenaje a su abuela que fue la encargada de guardar las fotos que posteriormente el artista ha retratado en carboncillo. Atanda Quadri explica: "Me propusieron la exposición en el aniversario de la muerte de mi abuela y me acordé, ella solía atesorarlo todo". Una mujer sentada en un sillón, un músico o un grupo de niños se encuentran entre estas obras. "Resbuqué en el archivo de ella y quise dejar constancia de su gente y traerlos aquí" añade el pintor.

En la exposición se incluyen dos esculturas que recrean las chabolas de la población de Makoko, donde viven muchos de sus amigos y del cual su familia materna forma parte de la comunidad religiosa. Este es un barrio que se ha ido creando al margen de la legalidad sobre el agua. En esta región presentó su primera exposición en África, This Water Knows Our Story, en una ubicación secreta.

Atanda Quadri Adebayo asistió a Yaba College, en Lagos, donde se formó y recibió un diploma superior de pintura. El artista se siente dentro de un movimiento que celebra su propia cultura e identidad. Este movimiento acuñado como Afrofuturismo, es una forma de unir presente y pasado de la comunidad afro en una muestra de multitud de elementos de su cultura, alejando la imagen de dolor y sufrimiento.