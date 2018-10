La Junta, sobre el Auditorio: "El alcalde ha echado agua al vino"

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, se ha referido este miércoles en Málaga a la convocatoria frustrada para una reunión de las cuatro instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura) interesadas en la recuperación del proyecto del Auditorio de la ciudad con una expresión harto elocuente: "El alcalde ha echado agua al vino". Así, Vázquez ha lamentado que "el PP [en referencia al Ayuntamiento y la Diputación] demuestre muy poco interés por el Auditorio y mucho más por el rédito político particular", en referencia a la decisión tanto del alcalde, Francisco de la Torre; como del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, de reclamar que se retrase la reunión convocada por el mismo Miguel Ángel Vázquez hace unas semanas hasta después de las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 2 de diciembre. La novedad es que el consejero ha detallado cuál sería la situación si la Junta decidiera tomar la misma decisión con vistas a las elecciones municipales del año que viene.

"Se hizo una comunicación con vistas a la convocatoria de la reunión a las cuatro instituciones y en un principio recibimos la respuesta positiva de la Diputación. Después, nos llegó una carta del alcalde en la que pedía que retrasáramos la reunión hasta después de las elecciones. Y más tarde recibimos la respuesta también por carta del presidente de la Diputación en la que, más aún, solicitaba que no se celebrara la reunión hasta la constitución del Gobierno andaluz, lo que, habiendo un plazo de ochenta días, podría retrasarlo todo hasta marzo", explicó Vázquez. "Pero si nosotros aplicáramos el mismo criterio respecto a las elecciones municipales del año que viene y tuviéramos en cuenta todos los plazos, resulta que no podríamos retomar esto hasta julio de 2019", añadió. En este sentido, el consejero reclamó a las instituciones implicadas que "dejemos a un lado los réditos electorales saquemos el Auditorio de la trifulca política. Si lo hacemos así, estoy seguro de que podremos sacarlo adelante. Pero no de esta manera".

Tanto Francisco de la Torre como Elías Bendodo argumentaron que la reunión para el Auditorio una vez convocadas las elecciones autonómicas podía contravenir la normativa electoral, con lo que los posibles acuerdos corrían el riesgo de quedar invalidados, por lo que reclamaban que se retrasara el encuentro hasta después de diciembre. Miguel Ángel Vázquez ha apuntado en varias ocasiones que no existe ningún impedimento legal para la reunión porque "la convocatoria de elecciones no exime a las instituciones de hacer su trabajo". Este miércoles, de hecho, afirmó que la convocatoria de la reunión "sigue sobre la mesa".