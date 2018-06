Carlos Álvarez, emblema de la 30 Temporada Lírica del Cervantes

El director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, destacó el crecimiento de abonados de la Temporada Lírica en las últimas temporadas, con 794 inscritos en el presente (el doble que en la temporada 2014-215; significativo fue el tránsito de la temporada 2016-2017 a la 2017-2018. con un aumento del 35%). Para la próxima edición se mantendrá la línea de precios, con abonos generales a un coste de entre 54 y 188 euros, abonos para mayores de 65 años de entre 34 y 118 euros y abonos para menores de 26 años a 50 euros para los tres títulos programados. Motivos no quedan para no disfrutarlo.

Los "buenos tiempos para la lírica", sin Auditorio

Afirmaba ayer en la presentación de la trigésima Temporada Lírica el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, que el contenido de la misma invita a hablar "de buenos tiempos para la lírica en Málaga a partir de ahora", y tenía razón: una ciudad con capacidad para ofrecer tres producciones propias de primer orden, con tal ambición en los equipos y los elencos, no puede ser considerada precisamente ajena al compromiso con la ópera como manifestación cultural universal. Vigar admitió que el órdago ha venido acompañado de un correspondiente aumento presupuestario, aunque no quiso concretar porcentajes. De cualquier forma, esta Temporada Lírica y el mayor número de abonados deberían ser considerados argumentos definitivos para que Málaga no sea durante mucho más tiempo una ciudad sin Auditorio.