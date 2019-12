Chema Cobo presenta 'Dreams hope, Drums dope' en Javier Marín

La galería Javier Marín continúa su andadura este temporada de la mano de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo en España: Chema Cobo (Tarifa, 1952), integrante de la Nueva Figuración Madrileña que revolucionó el mapa cultural en los años 70 y dueño de un discurso estético ácido e irónico, vertido en pinturas, dibujos y esculturas, inaugura hoy en el centro de la calle Duquesa de Parcent la exposición Dreams hope, Drums dope, que podrá verse hasta el 14 de febrero.

La propuesta con la que Cobo, residente en Alhaurín El Grande, regresa a la oferta expositiva en Málaga, constituye de hecho una síntesis depurada de los motivos e inquietudes que han jalonado su trayectoria. "Lo grotesco, la crueldad de un sistema sin empatía, la hostilidad hacia la libertad, la identidad como suma de ficciones de un hipotético yo nos evoca directamente el universo del artista. Aquí sobre todo encontramos preguntas y dudas, pues no resuelve problemas: los crea", explica en el texto del catálogo Fernando Sáez Pradas, quien añade: "No se somete al procedimiento ni a la técnica, simplemente los utiliza a su antojo. Del mismo modo que se ha sentido siempre más cercano a bibliotecas que a museos, también ha estado más cercano al concepto que a la pintura, por eso no tenemos ante nosotros -aunque así lo parezca- a un pintor-pintor. Nos engaña, finge serlo. No es un pintor al uso, es un fingidor -idea que extrajo de Pessoa-, que finge ser pintor".

La obra de Chema Cobo forma parte de museos y colecciones públicas como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), el CAC Malaga, The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) o Museum of Contemporary Art (Chicago), entre otros.