El futuro del Convento de la Trinidad, de nuevo en el aire tras la dimisión de Fernando Francés

Para no dejar dudas al respecto, Fernando Francés divulgó este martes en las redes sociales una foto de sí mismo preparando una paella con el lema “Celebrando las cosas sencillas, la libertad, tiempo para mí”. Su dimisión como secretario general de Innovación Cultural y Museos , anunciado el pasado lunes, suscitó una singular crisis en la Junta de Andalucía dada además la abultada nómina de responsables institucionales que han tomado el mismo camino en los últimos meses; y aunque la Consejería de Cultura reaccionó también este martes con rapidez proponiendo para el cargo a la actual directora general de Patrimonio Histórico , Mar Sánchez Estrella (será en el próximo Consejo de Gobierno, el día 29, cuando se haga oficial la renuncia de Francés y su sustitución), el cierre de la herida no será presumiblemente tan fácil por cuanto Fernando Francés ha emprendido y propuesto en estos seis meses medidas, a menudo casi a título personal, que sin él se quedan sin remedio en el aire. De entrada, nunca antes en la historia de la Consejería de Cultura un secretario general había ganado tanta proyección y atención: tras su presentación como fichaje estrella por obra y gracia del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , parecía claro a tenor de lo demostrado en el CAC Málaga que Francés no iba a limitarse a un gris perfil funcionarial, y así fue, con comparecencias ante los medios e intervenciones que antes quedaban reservadas a consejeros y delegados. También por este motivo su renuncia resulta más ruidosa, pero, de cualquier forma, la Junta de Andalucía se ve ahora obligada a decidir qué hacer con ciertos frentes abiertos por Fernando Francés casi en solitario. Y en Málaga espera a la administración autonómica un frente de bulto: el antiguo y ruinoso Convento de la Trinidad.

Reacciones a la renuncia y a la propuesta de Sánchez Estrella

Las reacciones tras la dimisión de Fernando Francés no se hicieron esperar este martes. Especialmente significativas fueron las palabras del portavoz andaluz del PP, José Nieto, quien señaló que a veces “quienes vienen de la vida pública y no han tenido actividad política no aguantan la presión”. El alcalde, Francisco de la Torre, se pronunció en la misma línea al apuntar que “una adaptación a lo que es estructura de trabajo funcionarial y estructura pública tiene sus dificultades, a lo mejor, para quien tenga un trabajo más ágil desde el punto de vista de lo que es la gestión privada en materia cultural”. Y la oposición, por su parte, denunció la “inestabilidad” y la “espantada de altos cargos” que acusa la Junta de Andalucía. Más felices fueron las réplicas a la propuesta de Mar Sánchez Estrella, actual directora general de Patrimonio Histórico, como nueva secretaria general de Innovación Cultural y Museos: la Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte valoró “el hecho de sea historiadora del arte y, como asociación profesional, nos alegramos”. “Espero estar a la altura de la responsabilidad y no defraudar a la cultura que tanto nos da y necesitamos”, expresó la propia Sánchez Estrella en Twitter.