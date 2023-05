Eduard Fernández: "La obra es un homenaje a las madres y, de alguna forma, tiene una despedida a la mía"

El dicho popular "madre no hay más que una" cobra todo el sentido y la fuerza a través del monólogo de Eduard Fernández 'Todas las canciones de amor', que llegará al Teatro Soho CaixaBank de Málaga los días 12 y 13 de mayo. Entre palabras y canciones, la obra dirigida por Andrés Lima, creada por Santiago Loza e interpretada por Eduard Fernández, es una oda a todas las madres que dedican su vida a cuidar de los demás y se desviven por sus seres queridos, invitando a la reflexión colectiva del publico.

-¿Ilusionado por venir a Málaga este fin de semana y traer al Teatro Soho CaixaBank 'Todas las canciones de amor'?

-Sí, totalmente. Esta obra es un homenaje a las madres y, de alguna manerafroma, tiene una despedida a la mía. Ella se fue en 2020, en la pandemia pero antes de la pandemia le gustaba mucho viajar y conocía mucho Málaga, viajaba mucho allí y a otros lugares, conocían muchos sitios. Cuando estoy en un camerino antes de salir y estoy en un lugar que conocía le digo: mira mamá, hoy estoy en Málaga, o en otro lugar... Y me imagino sus repuesta de ve a tal sitio, no te pierdas tal cosa...

-¿Cuál está siendo la aceptación de la obra?

-Depende un poco del lugar, del día. Pero en general fenomenal, muy bien. Hay gente de todo tipo: más serios, más alegre, más cerrada, más expresiva... Pero al final muy bien, muy parecido en todos los lados. Es verdad que el teatro pues es enfrentarte a cada día y en el caso del mónologo también. Siempre hay que darlo todo en cada función.

-Entonces, con la obra ya habiendo sido interpretada en varios lugares y fechas ¿Qué se ha sacado en claro?

-La obra está viva y está cogiendo cada vez más energía y confianza. A mí que me gusta la 'Fórmula 1' pues le veo similitudes: es cuestión de ver el circuito, ver como está, tomar la temperatura de la gente que va a verla.

-¿De donde viene el titulo de 'Todas las canciones de amor'?

-Se llama así porque es eso mismo, porque habla del amor con una recopilación de cinco canciones que me recuerdan a mi madre y también a la madre de Andrés. Son canciones que nos tocan el corazón en el escenario. Al final son canciones de amor que todo el mundo reconoce, un poco centradas en esa generación de nuestros padres, pero que hablan del amor en general y que son muy bonitas y emotivas.

-¿Alguna canción que sea más especial?

-Eso hay que verlo porque cada una tiene su momento. Es cierto que al final del todo si hay una especialmente emotiva para mí. No te digo el titulo para que sea una sorpresa.

-¿Hay nervios antes de salir al escenario?

-Al principio me ponía nervioso, ahora también, pero son nervios diferentes. Es la ilusión de salir y enfrentarse al público de cierta forma, de que cada vez que se hace el monólogo es distinto.

-¿Como está siendo la gira del monólogo por España?

-He ido a todas partes, de norte a sur de España. Tengo la espinita clavada de no poder ir con esta obra a mi ciudad, Barcelona. Pero hay muchos destinos que me han gustado muchísimo, como el otro día en la Riada, que yo decía “eso va a ser mucho” y fue muy bonita, salió una función de la hostia. Cada lugar es cada lugar y cada función es diferente, como te digo, el teatro es el presente. Me gusta cuando hago cada función y termina, y el público lo recibe con tanto cariño y sale emocionada, eso es muy bonito de ver, porque provoca reaciones en el público y está bien llorar por un familiar o por alguien querido.

-Más allá de esta obra, como actor, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a esto como tú?

-Que haga lo que quiera. Que se junte con un amigo, que hagan una función y que haga actos. Que si no encuentra su lugar o su papel se lo invente, que lo escriba.

-Dentro del mundo de la actuación ¿es el teatro lo que más te gusta?

-Me gusta todo en realidad, pero el teatro es sagrado, lo hago más con cuentagotas, pero me apasiona. No es como la televisión, esto es un cara a cara. El teatro está vivo, es muy emocional y realmente me hace mucha ilusión ir a Málaga.

-¿Algún papel que te gustaría o te hubiera gustado hacer?

-No, ahora mismo no. He hecho algunos textos de Shakespeare y quizás me gustaría hacer alguno más, quizás el 'Rey Liar'. Pero siempre interpretado español o catalán no en otro idioma. ¿Teatro en inglés? Ni idea.

-¿Qué otros proyectos tienes en marcha para este año, más allá de continuar con 'Todas las canciones de amor'?

-Voy a hacer una película en Cataluña en junio, de carácter social, que me hace mucha ilusión y otra en octubre, pero no puedo decir mucho de momento. Ahora mismo estoy centro en 'Todas las canciones de amor' y espero que a la gente le guste.