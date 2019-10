El Festival de Cine Francés de Málaga comienza con un alegato a la paridad

El estreno en España del documental FilmmakErs, que aborda la situación actual de la paridad en la industria cinematográfica internacional, inaugura este viernes el vigésimo quinto Festival de Cine Francés de Málaga, que se prolongará hasta el próximo 18 de octubre. Mathieu Busson, codirector del documental junto a Julie Gayet, recordó en la presentación que éste es el tercer trabajo que ruedan acerca de esta temática, "y quizás es el que más abre las puertas y las ventanas a un mundo más internacional".

Busson explicó que, cuando empezaron con este proyecto hace diez años, pensaban que el problema que existía en Francia en esta materia "era de mucha envergadura", pero ahora han visto que allí pueden "sentirse privilegiados" respecto a otros países, y por eso han lanzado su voz para reclamar la necesidad de paridad. Además, apuntó que, cuando estaban rodando este tercer documental con una dimensión más internacional, surgió toda la polémica de los abusos en el cine, un tema en el que no querían centrarse, aunque Busson quería incidir en que "mientras no haya paridad, no acabarán estas situaciones".

Entre la veintena de mujeres cineastas que participan en el documental, hay "dos o tres que sobresalen sobre el resto", y el codirector destaca entre ellas a Isabel Coixet, de la que asegura que es "la estrella". La propia Coixet tenía previsto respaldar este viernes el estreno del documental con su presencia en una mesa redonda junto a Busson, aunque finalmente no ha podido asistir al Festival y ha enviado un vídeo para excusar su ausencia. En el vídeo, Coixet apunta que le pareció "muy interesante" la visión de los dos codirectores y se muestra convencida de que el público comprobará al ver el documental que todas las mujeres cineastas que participan tienen "bastantes cosas que decir".

Por su parte, el director del Festival, Hédi Saïm, subrayó que era "fundamental" abrir el certamen con este documental, porque "cuestiona una temática importante como la de la paridad". Para Saïm, la cinta de Busson y Gayet debe hacer reflexionar también a los programadores de eventos culturales, y en este sentido se comprometió "a llegar en los próximos años a la paridad en el Festival y apostar por las mujeres directoras en la programación".

En el Festival se ofrecerán diez películas en preestreno y se rendirá homenaje al cineasta franco-griego Costa-Gavras, con la proyección en el Centro Pompidou de Málaga de su ópera prima, la coproducción franco-italiana Compartiments Tueurs (1965); la que está considerada la obra más importante de su filmografía, Z (1969), y L'aveu (1970), en la que denunció los juicios estalinistas y las torturas que sufrían los presos políticos.