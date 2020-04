Fran Perea propone 'La vida al revés' contra la epidemia

El cantante y actor malagueño Fran Perea ha conseguido colarse en las tendencias de Twitter al rescatar su canción La vida al revés (de la serie Los Serrano) e interpretarla con el también músico y actor y compañero de reparto Víctor Elías. Perea ha decidido recuperar esta canción porque, como explica en Twitter y en Instagram, son muchos los que se han acordado de la letra en estos días de confinamiento.

En estos días me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción. Much@s por las redes mencionabais el tema y me pedíais una versión de ‘confinamiento’. Así que, @marcuscarus @elias_vic @LunaSamos y yo aportamos aquí nuestro granito de arena..ÁNIMO#LaVidaAlRevés pic.twitter.com/R0ZbJ0d58k — Fran Perea (@frnperea) April 1, 2020

"Me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción, y no he sido el único al que se le ha ocurrido. Mucha gente me pedía una versión confinamiento, así que aportamos nuestro granito de arena", señala. Versos de la canción como: "Abrir la ventana, colgar los problemas al sol", "Pintar los tejados color soledad", "Mandar un e-mail a la luna" o "Y siempre contigo en la mente, en un mundo demente", en plena pandemia mundial por el coronavirus y en cuarentena por el mismo, cobran un significado muy diferente a la versión inicial.

Para la realización de este vídeo -una pantalla partida a cuatro y grabado a distancia- que ya acumula más de 260.000 reproducciones en Twitter, Perea ha reunido a dos músicos y a un dibujante para contar esta nueva historia. Uno de los músicos, el teclista, es Elías, quien interpretó a Guille, hermano de Marcos (Perea) en la serie Los Serrano. "La música, la cultura, no curan el virus, pero alimenta el espíritu que es tan necesario en estos días", afirma el cantante malagueño. Y, sin duda, ha recuperado el ánimo y el recuerdo de la adolescencia de los fans de la serie -protagonizada por Belén Rueda y Antonio Resines- que se manifestaban en Twitter con palabras de agradecimiento.