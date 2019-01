Invasión con réplicas: ¿Y ahora, quién responde?

Más allá del embrollo judicial abierto, el caso Invader está sirviendo en bandeja en Málaga un debate sobre la noción de autoría en la creación artística contemporánea, también, en términos de responsabilidad. Hace ya varios días, alguien decidió reponer dos de los mosaicos del artista francés que ya habían sido retirados a tenor de la instrucción de la Junta de Andalucía, asumida por el Ayuntamiento: uno en el Paseo de los Curas, en el Palmeral de las Sorpresas; y otro en la Malagueta, en el paseo marítimo. La cuestión puede parecer una broma, pero lo cierto es que reproducir los mosaicos de Invader con la fidelidad y precisión que lucen las piezas regresadas no es una cuestión sencilla. Invader emplea para fabricar sus obras, harto reconocibles por su evocación pixelada, células de gresite que, una vez instaladas, resultan bien complicadas de quitar; tanto, que la opción preferida en la mayoría de los casos es la destrucción de la pieza. Es decir, si alguien que no es Invader ha decidido tomarse la justicia por su cuenta y reponer los mosaicos, ha emprendido una mímesis artística respecto al autor legítimo más que meritoria. Así lo admitieron expertos cercanos al propio Invader, de forma tajante: “O es Invader, o es un copista excelente”.

La cuestión es que ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria tenían noticia de la colocación de los nuevos mosaicos. Y, tal y como admitió ayer mismo el alcalde, Francisco de la Torre, por ahora no hay manera de discernir si el autor de los mismos es el propio Invader o un alumno aventajado en la adquisición no sólo de la imaginería de Invader, sino de su particular técnica. De momento, Invader no ha reivindicado esta intervención malagueña como propia: las últimas acciones recogidas en su página web (el medio que emplea para dar cuenta de su autoría) tuvieron lugar en Los Ángeles a finales del año pasado. Pero hay que tener en cuenta que los mosaicos ahora repuestos ya fueron reivindicados por el propio Invader en su primera acción. De hecho, el que ahora puede volver a verse en la Malagueta aparece en la sección de la web del artista dedicada a la invasión de Málaga, en la que participaron un total de 29 figuras. Y tampoco hay que perder de vista que esta invasión con réplicas viene de la mano de la decisión institucional de retirar las obras, inédita entre las ciudades en las que Invader ha dejado su impronta. El mismo artista lo manifestó así en una entrevista concedida a Málaga Hoy cuando la Junta ordenó la retirada del mosaico del Palacio del Obispo: “Eso no me ha pasado nunca en ninguna otra ciudad. Al menos, no de esta forma. En Hong Kong, muchas de mis obras fueron retiradas en pocos días en 2014, pero sólo por el exceso de celo de un empleado municipal. Aquello generó una gran polémica y las instituciones de la ciudad lamentaron su destrucción. Dicho esto, creo que se trata de una reacción en caliente por su parte. Si analizan la cuestión, se darán cuenta de que mucha gente valora mi trabajo y que no sería muy constructivo destruir mis obras en Málaga. Hay que relativizar un poco las cosas, se trata de una invasión artística que he regalado a la ciudad y a sus habitantes”. En aquella entrevista, Invader apuntó también que la realización de las 29 piezas malagueñas le llevó un año de trabajo.

El juez señaló este martes como otra de las fechas posibles para el interrogatorio del artista

Mientras tanto, el conflicto judicial sigue vivo y abierto a la espera de que Invader, tras no declarar ante el juez en la primera citación, fijada para el pasado 10 de diciembre, haga lo propio este martes como otra de las fechas posibles para el interrogatorio, si bien la providencia dictada también recoge el 13 de febrero y el 5 de marzo como alternativas. La causa contra Invader se inició hace ahora casi un año, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente se querellase contra el artista por actuar sobre inmuebles de un espacio protegido como el centro sin la necesaria autorización de la Junta de Andalucía ni de los propietarios. La cuestión, ahora, es: de no ser Invader el autor de los nuevos mosaicos, ¿quién debería responder por ellos? Lo de la creación artística, parece, se pone peliagudo.